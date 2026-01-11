我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勝利Burning Sun牽出鄭俊英（如圖）群組的性犯罪事件。（圖／美聯社）

▲吳亦凡性犯罪遭判13年，至今仍在獄中服刑。（圖／微博＠糖炒鹽粒）

▲朴有天曾遭4女性控性侵，之後又因吸毒被捕。（圖／達志）

中國網紅司曉迪近日開始毀滅式爆料，自爆曾睡過所有頂流男神，鹿晗、林更新、范丞丞等人都被點名，其中，司曉迪與鹿晗床照更是直接外流。雖然幾人都火速發聲明否認，但還是引發爭議，許多粉絲也直呼失望。不過回顧近年演藝圈，多位男星都因爆出醜聞而形象全毀，就連K-POP也不例外，像是BIGBANG前成員勝利、鄭俊英、JYJ前成員朴有天，以及EXO前中國成員吳亦凡（Kris），4人都曾爆紅到男神等級，但因為管不住下半身，而跌落神壇，甚至還成為階下囚，吳亦凡更是遭判13年刑期，至今都還在獄中服刑。勝利的Burning Sun事件始於2019年初，由勝利經營的夜店爆發毆打事件，隨後警方在調查中意外發現鄭俊英的手機內有個「老司機群組」，成員包含勝利、鄭俊英、崔鍾訓等多位偶像男星，他們在群組中分享大量偷拍女性的性愛影片、交流下藥手法，還炫耀、嘲笑受害者，甚至還發現鄭俊英與崔鍾訓曾涉及集體性侵酒醉意識不明的女性，與螢幕前形象不同的誇張性犯罪，直接震驚全世界。不料除了性犯罪外，Burning Sun事件還被調查出演藝界與警方的勾結內幕。勝利涉嫌仲介性招待、洗錢、海外賭博等多項罪名，最終判處有期徒刑1年6個月；鄭俊英因特殊強姦罪（集體性侵）及違法拍攝散佈罪，判處有期徒刑5年；崔鍾訓則被判刑2年6個月。3人也因此永久退出演藝圈，雖然現在皆已出獄，但也成為大家避之唯恐不及的存在。而勝利還因醜聞連累BIGBANG，不僅團體當時回歸受阻，還讓整團被稱為「犯罪天團」，所幸GD、太陽、大聲繼續堅持，才能再度回到粉絲面前。吳亦凡在2012年於EXO出道後，2014年便退團回到中國發展，在中國人氣非常高。不料2021年，他遭網紅都美竹爆料以「選妃」、「面試」等藉口誘騙年輕女性，並涉及下藥與性侵未成年少女。北京市公安局隨後介入調查，2022年判決吳亦凡強姦罪及聚眾淫亂罪成立，判有期徒刑13年，並附加驅逐出境。而該案件也觸發了中國演藝圈史上最澈底的全網封殺，吳亦凡所有影視作品、社群帳號及代言都被永久抹除，成為劣跡藝人中難以翻身的極端典型，至今仍在獄中服刑。東方神起、JYJ前成員朴有天於2016年服兵役期間，接連遭4名女性指控在廁所性侵，雖然最終因證據不足被判無罪，但朴有天頻繁出入成人場所、及特殊的「廁所偏好」，直接毀了他螢幕前的單純形象。而在2019年，朴有天又遭前未婚妻黃荷娜舉報吸毒，他大動作召開記者會流淚發誓「若吸毒就退出演藝圈」，不料隨即被驗出毒品陽性反應，讓他再度被大眾唾棄，並遭法院判刑10個月、緩刑2年。雖然他近年頻頻試圖回歸，但劣跡藝人的形象已深植人心。