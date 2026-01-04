我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛貝克漢（右）不忘記發布圖文，表達仍愛兒子布魯克林（左），但布魯克林鐵了心要和爸媽斷絕關係。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲布魯克林（左一）被傳受到妮可拉佩茲（左二）控制，已經確定跟爸媽大衛（右一）與維多莉亞決裂。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢一度曾讓外界以為彼此已經和解，沒想到現在鬧到水火不容的情況，夾在兩人中間的布魯克林貝克漢已擺明挺老婆、不要爸媽。（圖／摘自 IG @nicolaannepeltzbeckham)

昔日英國「足球金童」大衛貝克漢的長子布魯克林，在社群網站上把全家都封鎖，擺明要跟爸媽、弟妹切斷關係，英國《每日郵報》也稱，他已經跟友人們告知，與爸媽之間「關係已結束」，完全靠向妻子妮可拉佩茲的億萬豪門家族。妮可拉則發了充滿弦外之音的元旦圖文，寫道：「好感恩新的一年這樣開始。」畫面中沒有任何婆家的人，標註的名字除了布魯克林外，也沒有半個貝克漢家的人。布魯克林從備受爸媽寵愛的長子，到現在看爸媽宛如仇人、絲毫不願意再有往來，態度轉變之劇烈，讓世人感到詫異。他去年底因為烹飪影片被媽媽維多莉亞點讚，引來一堆網友勸他跟爸媽和好，乾脆在社群帳號上將家人全部封鎖。就算維多莉亞和大衛之後忍氣吞聲發了一堆包括他在內的過節圖文，拋出求和的橄欖枝，他還是視若無睹，更加偏向妮可拉佩茲那一方。妮可拉佩茲的娘家是美國出了名的億萬富豪，據稱比貝克漢一家多出3、4倍的財產，因而布魯克林也不能說是毫無盤算就亂押寶，妮可拉從小嬌生慣養，也不太能接受有人不配合她的意思來，偏偏維多莉亞也是自尊心很強，婆媳不和越鬧越糟，終於造成布魯克林背棄自己家人這種結果。英國媒體報導，布魯克林這麼狠心，身為爸媽的大衛與維多莉亞當然很痛心，卻還是捨不得放棄他，照樣繼續在社群網站上發布包含他在內的溫馨圖文，想總有一天化解心結，卻沒想到布魯克林完全無意修補關係，對友人稱跟爸媽之間的關係「完全結束了」。眼看老公完全靠過來自己這邊，妮可拉開心發布2026年的新圖文，裡面隻字不提貝克漢家，彷彿他們在她的生活裡並不存在，歐美媒體也解讀，這就是她對於婆家的最新示威，要在他們失去布魯克林的傷口上再灑鹽，然而她也知道此舉挑釁意味過濃，乾脆把留言區關掉，免得引來一大堆聲援貝克漢家的人，留言痛罵她。