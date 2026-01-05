我是廣告 請繼續往下閱讀

全家 249 元福袋：一拆回本 160 倍，iPhone 17 Pro 真有人中

▲有民眾購買全家249元福袋，得參獎「嚦咕麻將紀念金幣10g」獎項，瞬間回本200倍。（圖／翻攝Threads）

福袋聰明買法：全家「保底」霜淇淋與網傳必中款式

▲全家便利商店2026年春節福袋5開賣，249元基本款共有三款。（圖／記者鍾怡婷攝）

屈臣氏「最強隱藏勁敵」：低調賣光、買到就回本

2026 福袋該怎麼挑？

▲屈臣氏馬年新春福袋1188元雙合一行李箱款，購買福袋內都有刮刮卡，除了有保底獎折抵金外，有機會中馬達加斯加雙人來回機票。（圖／Threads）

迎接2026春節，超商與藥妝店的福袋大戰正式開打！今年的熱門話題圍繞在「超高回本倍數」與「保底獎勵」。無論是全家便利商店推出的 249 元福袋，還是屈臣氏低調熱賣的聯名款，都讓網友直呼「買到就賺到」。本文為您整理 2026 年最強福袋選購指南，帶您看準大獎，一抽入魂！今年的全家新年福袋定價 249 元，因內容物誠意十足而廣受好評。最令社群瘋狂的消息是，已有幸運網友開箱抽中價值 3萬9900 元的 iPhone 17 Pro （256GB），換算下來回本超過 160 倍！全家今年發行的福袋總數（含基本款、IP 聯名款等）共計 94 萬 8000 袋，而貳獎 iPhone 17 Pro 共有 30 個名額。經計算，中獎機率約為 0.0031%，也就是說平均每 3 萬 2,258 次抽獎中才會出現一位天選之人。雖然機率看似微小，但隨著 iPhone 中獎圖文在社群擴散，剩餘名額已引發搶購潮。全家福袋的獎項採「立即開獎」與「登錄序號抽獎」雙軌制：• 頭獎： BMW iX1 eDrive xLine（共 3 名），需登錄序號於 2026/3/25 公布中獎名單。• 貳獎至伍獎： 包含 iPhone 17 Pro、嚦咕麻將紀念金幣、全盈+Pay 儲值金等，皆為「好運馬上來」抽獎券立刻開獎。如果您擔心自己的人品不夠，沒辦法抽中 iPhone，那一定要看內行人的買法。有網友在社群分享，位於新北市中和區的全家「景秀」門市推出單店活動：購買福袋或滿 200 元禮盒即送一支 49 元霜淇淋。這意味著 249 元的福袋還沒拆就先現賺 49 元，讓「銘謝惠顧」的失落感瞬間減輕，被網友大讚是「佛心加盟主」。根據社群觀察，許多回本中獎的幸運兒都是購買「馬頭造型」的款式。雖然中獎與否主要是運氣，但這種「玄學」在網路上引發高度討論，成為不少民眾指名購買的目標。如果您對超商福袋興趣缺缺，那屈臣氏的馬年福袋絕對值得關注。不同於超商的高調宣傳，屈臣氏的福袋走的是「內行人搶購」路線，往往開賣幾天就完售。• 688 元 Dinotaeng 聯名手推車： 內含 8 項好禮，總價值超過 2,500 元，CP 值極高。• 1,188 元聯名兔兔行李箱組： 一大一小的組合，總價值甚至超過 5,000 元，買到就是現賺。屈臣氏福袋的刮刮卡除了有保底的折扣金（38元至888元），最吸睛的是「雙人來回機票」集字遊戲。頭獎是罕見的「馬達加斯加雙人來回機票」，其餘獎項還包含馬爾地夫、羅馬與馬來西亞等地的機票。如果您想拼一個大紅包，全家福袋是首選，249 元就有機會開出 iPhone 17 Pro 或是抽中 BMW 名車。若您偏好實用性與穩定的 CP 值，屈臣氏的手推車或行李箱福袋則是「買到就回本」的保證。若是買全家福袋，記得在 2026/3/15 前完成序號登錄，給自己一個實現夢想的機會。