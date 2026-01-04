我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深演員金永寅生前曾因《野人時代》名台詞爆紅。（圖／YouTube@TAEKandJOON）

韓國資深演員金永寅在今（4）日傳出過世消息，享壽82歲。他的家人也出面悲痛證實噩耗，並透露出殯儀式預計在6日上午舉行。突然的消息，也讓外界震驚又不捨。金永寅出道60多年，活躍於大小螢幕，出演過多部作品，其中在《野人時代》中，一句「我竟然是太監」的名台詞，更是成為許多人模仿的經典，還瘋傳成網路謎因。金永寅在今日傳出過世消息，據韓媒報導，金永寅家屬已證實他在早上6點55分離世，享壽82歲。金永寅的靈堂目前設置在首爾新村世福蘭斯醫院殯儀館7號室，讓親友可以前往弔唁，致上最後的敬意，出殯儀式則預計在6日上午舉行。金永寅在1943年出生於京畿道楊平市，在進入演藝圈前，他原本的主業是建設公司代表，演戲最初只是副業。據悉，金永寅一開始在1960年代進入演藝圈時，是先以替身演員身分活動，經過幾年磨練後才終於被看到，在1966年的電影《燃燒的青春》中，正式成為演員。金永寅正式出道後，積極活躍於大小螢幕中，精湛演技深受許多導演的喜愛。他曾出演過《無血無淚》、《野人時代》、《阿羅漢》、《哭泣的拳頭》等經典作品，演技備受好評。其中在《野人時代》中，他飾演共產主義演員「沈影」。劇中他因受傷在醫院醒來，崩潰大喊：「我竟然是太監！」超浮誇的演技在當時就引發熱議，而多年後又被網友發掘，直接製作成謎因在網路瘋傳，至今仍有大量的影片和梗圖出現。