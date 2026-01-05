2026年最新星巴克咖啡優惠不用等買一送一！爽喝美式、那堤、星冰樂等7款飲料，「單杯半價57元起」隱藏買法挖出！根據星巴克官網，使用JCB晶緻卡獨享禮遇漫遊好康，享指定飲品半價、糕點95折優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者整理划算買法及優惠價格一次看。
星巴克：「單杯半價57元起」隱藏買法挖出！7款咖啡飲料有星冰樂
想喝便宜星巴克不用等買一送一！根據星巴克官網，2026年1月1日（四）至12月31日（四），飲料半價優惠卡友於序號有效期間內持「星巴克指定飲品半價優惠序號」至星巴克門市消費，並使用與登錄之卡號相同的實體JCB卡結帳，即可以優惠價格購買該指定飲品。
每優惠序號僅一杯飲料優惠，並僅限一次使用。星巴克表示，指定飲品包含：大杯那提／大杯焦糖瑪奇朵／大杯美式／大杯巧克力可可碎片星冰樂／大杯醇濃抹茶那堤／大杯蜜柚紅茶／大杯福吉茶那堤。JCB表示，活動對象為台灣地區發行之JCB極緻卡（Eternity）、JCB晶緻信用卡（Precious）、JCB晶緻簽帳卡（Precious Debit）。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好星巴克每杯半價優惠價格：
◾️大杯美式（冰／熱）單杯優惠價57元（原價115元）
◾️大杯那堤（冰／熱）單杯優惠價70元（原價140元）
◾️大杯巧克力可可碎片星冰樂 單杯優惠價75元（原價150元）
◾️大杯焦糖瑪奇朵（冰／熱）單杯優惠價80元（原價160元）
◾️大杯醇濃抹茶那堤（冰／熱）單杯優惠價80元（原價160元）
◾️大杯蜜柚紅茶（冰／熱）單杯優惠價75元（原價150元）
◾️大杯福吉茶那堤（冰／熱）單杯優惠價77元（原價155元）
飲料半價優惠同筆交易還可加價購任一糕點享商品售價之95折優惠，限於使用優惠序號購買咖啡時與任一糕點品項同時結帳（不可拆刷亦不可分開結帳） 方可享有本優惠，如同時購買多個糕點，亦僅有一項糕點能以加碼購之95折優惠結帳。糕點不適用品項為：蛋糕預購品項、圓型蛋糕（4吋／6吋／8吋）、長條/年輪蛋糕、包裝食品等。
提醒大家，每月開放10,000名，序號數量有限，當月登錄額滿即截止；活動期間每卡每月限登錄一次，每卡每年限登錄三次（登錄成功即計算次數，不論兌換與否）。每一序號限用一次，優惠恕不累贈；電子優惠序號請於兌換期限內至全台星巴克門市兌換，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；每月皆重新開放登錄。當月登錄所取得之序號需於有效期限內使用完畢，逾期恕不接受補享優惠。
CoCo都可：天天「同價位買一送一」果咖優惠！
CoCo都可表示，全台門市臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），天天享有「同價位買一送一」優惠。
資料來源：星巴克、JCB、CoCo都可
