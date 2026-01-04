我是廣告 請繼續往下閱讀

尋求隊史首勝的新竹洋基工程今（4）日作客台北富邦勇士，卻淪為紀錄之夜的背景板。勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）狂轟51分打破聯盟單場得分紀錄，最終洋基工程以105：126吞下開季 5 連敗。賽後洋基主帥李逸驊直言這場比賽表現「完全不及格」，更以「難堪」二字批評球隊表現，最後李逸驊也提到因為球員基本功還是太差，球隊之後會每天練2次球。洋基工程此役在首節表現不俗，靠著庫薩斯與新秀葉惟捷發揮取得領先。然而次節後防線全面崩盤，任由古德溫予取予求。李逸驊賽後失望地表示：「這一場球賽真的滿難堪的。賽前有特別叮囑要著重防守，結果還讓古德溫得到50幾分，這完全不及格。」李逸驊認為，球員在場上缺乏應變能力，「因為經驗太不夠，常常在比賽後段出現防守漏洞。」除了防守，進攻端同樣令他火大，「命中率不行、傳球注意力也不行，甚至庫薩斯在籃下空檔還會被對手抄到球。」他更點出最不該發生的一點：「富邦是背靠背出賽，結果他們的快攻數還比我們多，這非常不應該。」面對連敗低潮，洋基工程近期積極補強，剛入隊不到一週的李漢昇與張伯維此役也披掛上陣。李逸驊對兩人的態度表示肯定：「漢昇跟伯維在防守上非常強勢，雖然進來不到一個禮拜，還不熟悉體系，但希望他們加入後能把球隊的防守強度帶上來。」對於自己的表現，李漢昇賽後也自責表示：「其實很久沒比賽了，還在找感覺跟磨合，今天表現算是不及格。目前還在適應光哥需要我做什麼，希望可以越來越好。」吞下5連敗後，洋基工程至今1勝難求。李逸驊直言，球員的基本動作實在太差，應對職籃高強度的比賽顯得力不從心。為了緩解戰績壓力並強化基本功，他宣布球隊將進入特訓模式，「現在每天練兩次球，因為基本動作還是太差了，我們需要多一點訓練來補強。」