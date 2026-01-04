我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》演出頗有好評，片子本身受到不少獎項青睞，在評論家選擇獎有望拿下最佳影片、導演等大獎。（圖／華納兄弟提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》中，演技被稱讚是「從影以來的代表作」，強勢問鼎最佳男主角榮銜。（圖／摘自IMDb）

▲《左撇子女孩》在台北的夜市實地取景、拍攝，入圍評論家選擇獎最佳外語片，將和其他各國強片一起競爭。（圖／光年映畫提供）

奧斯卡重要前哨獎之一：評論家選擇獎，台灣時間5日（週一）上午8點頒獎，家中數位頻道、OTT平台或是CATCHPLAY TV有Rock Entertainment頻道者，上午8點就能收看實況轉播。今年備受矚目的重點包括《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐與《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅影帝對決，至於代表台灣的《左撇子女孩》入圍最佳外語片，該片搶眼童星葉子綺也入圍最佳年輕演員。評論家選擇獎是美加地區數百位廣播、電視、網路影評人投票選出的得獎名單，雖然和奧斯卡得獎者產生方式大不同，卻曾是奧斯卡得獎者命中率最高的前哨獎之一，有幾年甚至超過金球獎，因而受到各界重視。今年美國各地的影評人協會都力挺《一戰再戰》，影片與導演都有機會抱回大獎。至於主演該片的李奧納多，除了甜茶外，還有《藍月終曲》伊森霍克這個勁敵，勢必有番激戰。在女主角方面，被看好是《媽的的踹爆你》蘿絲拜恩、《哈姆奈特》潔西巴克利的大戰，男女配角方面，《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅、《凶器》艾美麥蒂根都頗有獲獎的希望，他們也都是奧斯卡呼聲極高的人選。台灣觀眾最關注的，應該是《左撇子女孩》和葉子綺的勝出機率，《左撇子女孩》碰上巴西《這不只是個間諜故事》、韓國《徵人啟弒》等強大對手，要勝出的難度不低。葉子綺則要和其他歐美童星搶最佳年輕演員獎，一樣也打得很辛苦，台灣影迷不妨開始集氣，希望有好的結果。評論家選擇獎也和金球獎一樣，分成電影與電視兩個部分，電視類今年的入圍強片，仍是艾美獎曾出風頭的《匹茲堡醫魂》、《人生切割術》等叫好的大戲，獲獎的聲勢都不錯，有可能在金球獎上仍是這些戲獲獎。