NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月5日繼續進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人在早上10：30背靠背迎戰曼菲斯灰熊的比賽，這是連兩戰進行交手，湖人要來尋求對戰3連勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌曼菲斯灰熊（15勝18敗，西區第9名）對陣 洛杉磯湖人（20勝11敗，西區第5名）
📍比賽地點： 洛杉磯；周一早上9點30分
📍賽事焦點：
曼菲斯將前往洛杉磯挑戰湖人隊。灰熊隊上一場比賽在延長賽以121：128惜敗湖人。
湖人隊本季對陣西區球隊的戰績為15勝8敗。湖人場均得分116.8分，排名西區第7，投籃命中率則為49.9%。
灰熊隊在分區賽事中的戰績為13勝9敗。曼菲斯場均抓下46.2個籃板，排名西區第3，由艾爾達瑪（Santi Aldama）場均6.7個籃板領軍。
湖人隊本季場均投進11.7顆三分球，比灰熊隊場均失手的14.4顆少了2.7顆。灰熊隊本季投籃命中率為45.7%，比湖人隊對手的平均命中率（49.0%）低了3.3個百分點。
這是兩隊本季第3次交鋒。上次對決是在1月3日，湖人以128：121獲勝。
📍頂尖表現者：
唐契奇場均為湖人隊貢獻33.5分、8.2籃板、8.7助攻與1.5抄截。詹姆斯（LeBron James）在過去10場比賽中場均得分為17.0分。
小傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）場均為灰熊隊貢獻18.4分、5.7籃板與1.5阻攻。莫蘭特在過去10場比賽場均高達40分，並有2次抄截。
📍近10場表現：
湖人隊： 4勝6敗，場均111.8分、41.2個籃板、22.9次助攻、8.0次抄截、4.6次阻攻，投籃命中率47.2%。對手場均得分為119.8分。
灰熊隊： 5勝5敗，場均121.7分、45.7個籃板、29.7次助攻、9.5次抄截、6.3次阻攻，投籃命中率47.6%。對手場均得分為117.5分。
📍傷兵名單：
湖人隊： 文森（Gabe Vincent，每日觀察，背部）、里夫斯（Austin Reaves，缺陣，小腿）、席耶羅（Adou Thiero，缺陣，膝部）、八村壘（Rui Hachimura，缺陣，小腿）。
灰熊隊： 康查爾（John Konchar，缺陣，拇指）、威廉斯（Vince Williams Jr.，缺陣，膝部）、皮朋二世（Scotty Pippen Jr.，缺陣，腳趾）、周志豪（Zach Edey，缺陣，踝部）、傑羅姆（Ty Jerome，缺陣，小腿）、克拉克（Brandon Clarke，缺陣，小腿）。
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
10:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE灰熊VS湖人
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| 對戰組合
| 時間
| 活塞
| @ 騎士
|3:00 AM
| 溜馬
| @ 魔術
|4:00 AM
| 金塊
| @ 籃網
|4:30 AM
| 鵜鶘
| @ 熱火
|7:00 AM
| 灰狼
| @ 巫師
|7:00 AM
| 雷霆
| @ 太陽
|9:00 AM
| 公鹿
| @ 國王
|10:00 AM
| 灰熊
| @ 湖人
|10:30 AM
