NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月5日繼續進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人在早上10：30背靠背迎戰曼菲斯灰熊的比賽，這是連兩戰進行交手，湖人要來尋求對戰3連勝。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。

📌曼菲斯灰熊（15勝18敗，西區第9名）對陣 洛杉磯湖人（20勝11敗，西區第5名）

📍比賽地點： 洛杉磯；周一早上9點30分

📍賽事焦點：

曼菲斯將前往洛杉磯挑戰湖人隊。灰熊隊上一場比賽在延長賽以121：128惜敗湖人。

湖人隊本季對陣西區球隊的戰績為15勝8敗。湖人場均得分116.8分，排名西區第7，投籃命中率則為49.9%。

灰熊隊在分區賽事中的戰績為13勝9敗。曼菲斯場均抓下46.2個籃板，排名西區第3，由艾爾達瑪（Santi Aldama）場均6.7個籃板領軍。

湖人隊本季場均投進11.7顆三分球，比灰熊隊場均失手的14.4顆少了2.7顆。灰熊隊本季投籃命中率為45.7%，比湖人隊對手的平均命中率（49.0%）低了3.3個百分點。

這是兩隊本季第3次交鋒。上次對決是在1月3日，湖人以128：121獲勝。

📍頂尖表現者：

唐契奇場均為湖人隊貢獻33.5分、8.2籃板、8.7助攻與1.5抄截。詹姆斯（LeBron James）在過去10場比賽中場均得分為17.0分。

小傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）場均為灰熊隊貢獻18.4分、5.7籃板與1.5阻攻。莫蘭特在過去10場比賽場均高達40分，並有2次抄截。

📍近10場表現：

湖人隊： 4勝6敗，場均111.8分、41.2個籃板、22.9次助攻、8.0次抄截、4.6次阻攻，投籃命中率47.2%。對手場均得分為119.8分。

灰熊隊： 5勝5敗，場均121.7分、45.7個籃板、29.7次助攻、9.5次抄截、6.3次阻攻，投籃命中率47.6%。對手場均得分為117.5分。

📍傷兵名單：

湖人隊： 文森（Gabe Vincent，每日觀察，背部）、里夫斯（Austin Reaves，缺陣，小腿）、席耶羅（Adou Thiero，缺陣，膝部）、八村壘（Rui Hachimura，缺陣，小腿）。

灰熊隊： 康查爾（John Konchar，缺陣，拇指）、威廉斯（Vince Williams Jr.，缺陣，膝部）、皮朋二世（Scotty Pippen Jr.，缺陣，腳趾）、周志豪（Zach Edey，缺陣，踝部）、傑羅姆（Ty Jerome，缺陣，小腿）、克拉克（Brandon Clarke，缺陣，小腿）。

對戰組合

 時間
活塞

   @  騎士

 3:00 AM
溜馬

   @  魔術

 4:00 AM
金塊

   @  籃網

 4:30 AM
鵜鶘

   @  熱火

 7:00 AM
灰狼

   @  巫師

 7:00 AM
雷霆

   @  太陽

 9:00 AM
公鹿

   @  國王

 10:00 AM
灰熊

   @  湖人

 10:30 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA季後賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：

10:30    2025-2026 NBA籃球賽 LIVE灰熊VS湖人

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

