民進黨高雄市長初選最後倒數，參選人賴瑞隆今晚舉辦「真誠無畏之夜」，除多位民進黨籍議員站台相挺外，無黨籍市議員張博洋也到場力挺，場面熱鬧。張博洋表示，基層木工之子、菜市場長大的賴瑞隆是最沒包袱的候選人，從選舉角度來看，他是最可以一路緊咬柯志恩不放，但柯卻難以回擊的候選人。張博洋回憶，某次拿到賴瑞隆的文宣扇子，上面密密麻麻寫了一堆問政成績單，讓人感覺很像是一個迫切想要向大家證明自己有多努力的大孩子賴瑞隆，自己更不經意地脫口而出：「他感覺很急耶」。張博洋說，在這次參與民進黨高雄市長初選的四位立法委員當中，賴瑞隆是最年輕的，對比另外三位也非常優秀的參選人，有鳳山市長經驗的許智傑、從小跟著父親對抗國民黨威權的邱議瑩、前鳳山市長的女兒也是林園大寮選區的霸主林岱樺，賴瑞隆就是一個規規矩矩投履歷擔任國會助理，一路走到現在的平凡政治人物，但卻可以從他一路走到現在的軌跡看出，賴就是一個按部就班，一步一腳印從助理打拼到高雄市政府局長，再進入立法院的老實人。張博洋認為，賴瑞隆這一路來所有的累積、所有的按部就班、所有的準備，都可以從他的扇子以及他每一次的上場演說當中感覺得到，他想告訴大家，「我雖然是4個參選人裡面資歷最年輕的，但是我也是最自律、最穩重的在準備扛起這座城市的人。」張博洋呼籲，理性，不煽情、穩重，不爆衝、不浮誇，可預測，這些就是賴瑞隆的特質，請讓來自基層家庭的賴瑞隆，有機會代表本土陣營出戰高雄市長選戰，繼續替高雄人守住高雄。