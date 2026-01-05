今（５）日正逢節氣小寒到來，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（5日）晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現在新竹關西鎮6.7度，明（6）日將有一波強冷空氣襲台，氣溫越晚越冷，一直影響至週六（10日）清晨，本島平地氣溫有機會跌破5度以下，將成為入冬以來首波「寒流」。
今最低溫新竹關西鎮6.7度！明日新一波冷空氣襲台
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨冷空氣雖持續減弱、但因晴朗、靜風，部分縣市仍因強「輻射冷卻」效應，而持續有「輻射低溫」，而嘉義、雲林則出現輻射濃霧。截至5：12本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮6.7度，花蓮鳳林鎮7.4度，雲林崙背鄉7.7度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增。傍晚起至明（6日）晨、另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。
明越晚越冷！低溫跌破5度、連冷5天：挑戰首波寒流
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（6日）上午起天氣逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三（7日）至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」（定義：台北測站≦10度）。
吳德榮特別叮嚀，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。週六白天至週（11）日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。
⚠️低溫特報
影響時間：5日上午
橙色燈號（非常寒冷）：金門縣。
黃色燈號（寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。
⚠️陸上強風特報
影響時間：5日下午至6日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
