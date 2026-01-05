我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禾浩辰（左）向吳品潔下跪求婚前，把鑽戒藏在讓人意想不到的地方。（圖／禾浩辰 Bruce臉書）

35歲男星禾浩辰在去年聖誕夜向女友吳品潔求婚成功，不過同時吳品潔卻突然出清家中千萬名錶，讓人聯想是否在和舊愛切割，據悉吳品潔PO出的是已經停產的勞力士綠金迪，市價落在3000萬元台幣，還有鑲鑽的愛彼錶、2只百達翡麗金英系列，2只加起來也破千萬。32歲的吳品潔當初以《你有念大學嗎？》走紅，也是同一部戲認識禾浩辰，去年聖誕夜禾浩辰向她求婚成功，但同時吳品潔卻突PO出家中收藏的名錶想出清，根據《鏡週刊》報導，她PO出的是已經停產的勞力士綠金迪，約3000萬元台幣，還有還有鑲鑽的愛彼錶、2只百達翡麗金英系列，2只加起來也破千萬。吳品潔曾在夜店打工，認識演藝圈大佬俞惟中，也在中國發展過，回台後才認識現在的經紀人，不過她對演藝圈似乎沒有什麼企圖心，主演了《你有念大學嗎？》之後，只有些客串角色。曾和吳品潔合作的工作人員透露，她認識很多環境優渥的朋友，之前交往過的對象也都經濟寬裕，不過唯一浮出檯面的只有毛弟（邱宇辰），如今她和禾浩辰準備結婚，也被關心是否懷孕，她也在IG回覆，「只是衣服寬鬆。」