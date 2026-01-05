美國總統川普宣布美軍成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其押解至美國海軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）航空母艦準備受審。然而，這場地緣政治的重大軍事行動，竟因馬杜洛被捕時身穿的灰色運動套裝，演變成一場橫跨政治與時尚圈的網路熱搜風暴。眼尖網友發現，這套看似普通的灰色套裝，正是廣受年輕族群喜愛的Nike Tech Fleece系列，甚至連大聯盟日籍球星山本由伸也曾穿過同款黑色版本。
「總統同款」掀熱潮 山本由伸、街頭潮流皆為粉絲
社群媒體上也傳出對比照片，指出效力於洛杉磯道奇隊的巨投山本由伸，過去在歐力士時期也曾穿過同款的黑色Nike Tech Fleece連帽外套。他對Nike品牌相當喜愛，曾在球場上使用Nike手套，私服之中也有許多「勾勾」元素。
山本由伸超愛Nike 私下穿著很講究
山本由伸在加盟洛杉磯道奇隊的記者會上，以一身筆挺且合身的帥氣西裝亮相，展現頂級球星的氣場。然而，當他坐下接受採訪時，腳踝處意外露出的Nike襪子卻成了網友熱議的話題。即便身價高達 12 年 3.25 億美元，山本由伸依然在正式場合選擇穿著簽約合作廠商的運動襪，這種「西裝配勾勾」的細節被日本球迷大讚具備「反差萌」，也再次印證了他對該品牌的忠誠度。
洛杉磯街頭朝聖「巨型看板」 私人收藏盡顯潮流品味
在帶領道奇隊完成衛冕並獲選世界大賽MVP後，Nike特別在洛杉磯市中心掛上一面山本由伸投球英姿的巨大廣告看板，慶祝這位「日本最強投」在美職的成功。山本由伸隨後也親自前往看板前打卡朝聖。除了公開活動外，山本由伸私下也是一位不折不扣的球鞋收藏家，他的鞋櫃中擁有許多Nike限量聯名款，如由東京設計師 VERBAL與YOON打造的Ambush x Nike Air Force 1 Low。這種融合日本街頭氣息與美式潮流的單品，正是山本由伸展現個人品牌喜好的最佳代名詞。
Nike Tech Fleece系列自2013年推出以來，以其保暖、輕盈且具剪裁感的設計，長期佔據街頭潮流的一席之地。目前這套「總統同款」灰色運動服在台灣 Nike 官網亦有販售，上衣與長褲整套價格約在7500元台幣左右，吸引不少時尚愛好者跟風搜刮。
