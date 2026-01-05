南韓「國民影帝」安聖基（안성기）今（5）日上午9點在家人陪伴下不幸過世，享壽74歲。安聖基近年雖深受血癌復發之苦，但奪走他性命的關鍵死因為意外引發的心臟驟停。據悉，他在上月30日於家中用餐時不慎噎到導致失去意識，經緊急送醫搶救並在加護病房與死神搏鬥6天後，仍於今日遺憾離開，為韓國演藝圈投下震撼彈，更令人鼻酸的是，他今年元旦才剛過完生日。
安聖基噎到心臟驟停！搶救6天過世
據韓媒報導，安聖基去年12月30日下午在住處用餐時，疑似因噎食導致食物卡住喉嚨，當場昏倒並失去意識。救護人員接獲通報趕抵現場後，立即施行心肺復甦術（CPR）並將其送往首爾龍山區順天鄉大學醫院搶救。雖然心跳一度恢復，但因狀況嚴峻隨即轉入加護病房治療，可惜在經歷6天的深度昏迷後，仍於今日上午宣告不治。
安聖基對抗血癌多年 持續拍戲展現敬業熱情
事實上，安聖基的健康狀況一直備受外界關注。他於2019年首度被診斷出罹患血癌，雖曾康復但近年病情不幸復發，抗癌之路極其艱辛。2022年他出席公開活動時，被拍到身形消瘦、頂著化療脫髮後的假髮現身，大眾這才得知他患病的消息。即便如此，他始終未放棄表演心願，抗病期間仍堅持完成《韓山島海戰》、《露梁：死亡之海》等大作，並多次向大眾喊話：「希望重返拍攝現場。」
韓國影壇的象徵 安聖基童星出身成大滿貫影帝
安聖基1957年就以童星身分出道，當時才年僅5歲，等於他從影近70年，共參與超過140部作品，是韓國囊括大鐘獎、青龍獎與百想藝術大賞影帝的「三冠王」大滿貫演員。其經紀公司Artist Company悲痛表示，「安聖基演員的演技與韓國大眾文化歷史同在」，他是真正受人敬重的「國民演員」。
安聖基9日出殯 李政宰、鄭雨盛將現身
為了表彰他對電影界的卓越貢獻，公司表示他的後事將由新英均藝術文化基金會與韓國電影演員協會以「電影人葬禮」形式隆重舉行。靈堂設於首爾聖母醫院，與其交情深厚的後輩演員李政宰、鄭雨盛等人將擔任扶靈者，預計於9日上午6時出殯，長眠於京畿道楊平的墓園。
📌安聖基經紀公司聲明全文如下：
演員安聖基先生所屬公司 Artist Company 敬啟。
安聖基演員於 2026 年 1 月 5 日上午 9 時逝世，享壽 74 歲。安聖基演員以對演技深切的使命感與始終如一的誠懇態度，陪伴著韓國大眾文化的歷史一路走來。
他的表演始終指向人與人生，透過無數作品，跨越時代與世代，帶來深刻的感動與安慰。特別是，安聖基演員不僅作為演員，更作為一個「人」，最重視品格與責任，尊重前後輩藝術家與現場，是在真正意義上的「國民演員」。
Artist Company 對於突如其來的噩耗深感悲痛，祈願故人冥福，也向遺屬致上誠摯的慰問之意。葬禮將由（財）申英均藝術文化財團與（社）韓國電影演員協會主辦，並以「電影人葬」形式進行；名譽葬禮委員長由申英均、導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長李甲成、申英均藝術文化財團代理職務申彦植、韓國電影人協會理事長梁允浩等4人共同擔任。
此外，將由李政宰、鄭雨盛等多位電影人陪同扶靈，為故人的最後一程送行。靈堂設於首爾聖母醫院葬禮場31號室，出殯時間為1月9日（星期五）上午6時，長眠之地為楊平「別格里達」。
懇請體諒故人意願與遺屬心情，避免過度採訪，以及未經證實內容的臆測性報導。安聖基演員留下的作品與精神，今後也將長久留在我們身邊，被更多人記住。
謹此致哀，願故人安息。謝謝。Artist Company 敬上
資料來源：Artist Company IG
