美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的行動震撼國際，相關畫面曝光後，馬杜洛被押送過程中的穿搭也意外成為話題焦點。馬杜洛從蒙眼上銬到轉送美國途中，短時間內連換3套服裝，其中一套全身NIKE Tech Fleece運動裝價格不到萬元，搜尋量暴增；更引發討論的是，無論怎麼換衣服，腳上的拖鞋、襪子始終未換，成為「最穩定單品」，掀起社群熱議。根據外媒《Vox》推測，馬杜洛不斷更換衣服可能是為了適應押送途中的氣候變化，拖鞋則是符合美國聯邦監獄的標準服裝。
馬杜洛被抓「連換3套衣服」！唯一不變竟是拖鞋
美國3日對委內瑞拉發動軍事突襲行動，趁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與夫人熟睡之際將兩人拘捕，隨後迅速押往美國接受司法審判。美國總統川普隨即在社群平台公開馬杜洛蒙眼、上銬的照片，畫面震撼國際社會，也讓外界目光聚焦於委內瑞拉政局走向、美方後續動作，以及中俄等國的反應。
然而，這場軍事行動卻意外因馬杜洛的穿著引爆網路討論。只見馬杜洛從被捕到押送途中，至少更換了3套服裝，包括灰色連帽運動服、深色外套搭配灰黑色長褲，以及抵達紐約時所穿的藍色連帽衣。不過，有眼尖網友發現，無論服裝如何變化，他腳上的拖鞋以及白色厚襪子始終如一，從總統官邸一路穿到美國，成為整個過程中唯一未曾更換的單品。
馬杜洛狂換衣服原因是什麼？身上NIKE灰色套裝爆紅
其中，馬杜洛最先曝光的灰色運動裝也被網友起底，來自NIKE於2017年推出的「Tech Fleece」系列，上衣與褲子在台灣分別售價3980元與3580元，整套價格不到新台幣1萬元，卻因「總統被逮同款」身分，相關搜尋量短時間內明顯攀升。連配件也被逐一點名，包含來自中國品牌的Flintronic抗噪耳機，以及Wanme遮光眼罩，價格都相當親民。
消息傳回台灣與海外社群後，引發大量調侃聲浪，不少網友笑稱，「這根本是史上最強業配」、「全套美國品牌，還搭美國軍艦」、「NIKE是不是無預警全球曝光」、「衣服一直換，拖鞋一路到底才是真主角」、「不到24小時換衣服的次數，比選美比賽還密集」。
根據外媒《Vox》報導分析，馬杜洛會如此頻繁更換衣服的原因，是因為他被逮捕後，移送過程中一路經過氣候變化極大的地區，有些甚至溫差高達攝氏32度。
且紐約冬天冰冷潮濕，而馬杜洛據稱一度出現體溫過低的症狀等，再加上他已63歲，為了降低健康風險才讓他不斷換裝、適應環境。至於為何拖鞋沒有更換，據稱是符合美國聯邦監獄的標準服裝，避免囚犯出現危險行為。
