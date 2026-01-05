我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市去（2025）年9月拆除公館圓環引發爭議，工程啟動前夕，民間團體於現場集會抗議。然而，過程中竟有民眾手持「死亡」字卡與台北市市長蔣萬安黑白照，並對照片進行噴漆、怒罵「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等激烈挑釁行為，引發外界質疑是否涉及恐嚇。警方事後將案件依恐嚇危害安全罪嫌送辦，不過台北地檢署調查後認為構成要件不足，5日處分不起訴彭軍皓及李采薇2人。檢方調查指出，台北市政府於2025年9月13日凌晨起動工拆除公館圓環並填平地下公車道，民意代表與民間團體提前於12日深夜在工程外人行道舉行「守護公館圓環」集會。當日凌晨0時44分左右，集會負責人之一彭軍皓與民眾李采薇手持市長照片表達抗議訴求，現場並高喊「請瞻仰蔣公遺容」、「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」，引發部分人士質疑已近似死亡威脅。彭軍皓到案後坦承照片為其製作，係以市長蔣萬安輪廓合成蔣中正臉孔，並表示因辨識度仍高，才以噴漆塗抹使畫面模糊。他供稱原以為噴漆為黑色，未料實際噴出為紅色，遂「將錯就錯」，並強調照片採黑白印刷僅是為節省成本，並無刻意象徵遺照之意。彭並辯稱，相關言論是宣告公館圓環「象徵性死亡」，並非針對特定人發出恐嚇或威脅。李采薇則表示，公館圓環地下道對其團體具有高度情感與公共意義，當天希望為圓環舉辦「告別式」，她手持寫有「宣、布、死、亡」的字卡，並拿著旁人遞來、已被噴漆的照片，但因現場昏暗，並未注意照片中人物身分。檢察官認為，彭、李2人的說法與警方蒐證影像及現場直播內容相符，整體行為係對公共政策表達不同意見，屬於行動式抗議。其言行未對蔣萬安的生命、身體、自由、名譽或財產提出具體惡害通知，主觀上亦無恐嚇犯意，且蔣萬安本人並未提出告訴，難認有恐嚇的客觀事實，因此依法處分不起訴。