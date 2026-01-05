我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人秦偉因犯下多起性侵案件，涉及女造型師、女編劇及女粉絲等多名女子，遭法院認定為連續性侵犯罪，最終判處有期徒刑7年8月定讞。秦偉自2020年4月發監服刑至今，已多次聲請假釋，但均未獲准。近期其第六度提出假釋申請，審議結果日前出爐，再度遭到駁回。檢方調查指出，秦偉於2016年7月起，利用藝人身分與影響力，假藉協助出專輯、安排演出或擔任MV女主角等名義，對多名女子下手，甚至連自己粉絲團成員也成為受害者。檢方最後認定共有8名女子受害，依7次強制性交、3次強制性交未遂等，共10項罪名將秦偉起訴。案件歷經多次審理，最高法院於2020年4月先就秦偉性侵其中2名被害人的部分判決定讞，另涉性侵女造型師的案件則撤銷發回高等法院更審。秦偉當年4月14日到南投地檢署報到發監，後續轉往台中監獄執行。至於女造型師遭性侵的更審案件，高等法院仍認定秦偉犯行成立，判處有期徒刑4年，並經最高法院於2020年12月駁回上訴定讞。檢方隨後就3案聲請定應執行刑，高等法院最終裁定應執行有期徒刑7年8月。秦偉入獄至今已服刑5年8月，刑期早已過半，自2024年初起開始陸續聲請假釋，至今已提出6次申請，前5次皆遭駁回。假釋審議委員會指出，秦偉犯行造成多名被害人身心嚴重受創，且至今未見其彌補犯罪所生危害，不符合假釋要件，因此日前再度駁回其第六度假釋申請。