過年超糖吃糖果是它！賣家超誠實認了：不要買

▲一位蝦皮賣家販售過年最常見的三色軟糖，堪稱是阿嬤的最愛，卻在標題坦言「但是我不懂，超難吃，不要買」。（圖／蝦皮購物）

三色軟糖曾代表有錢！真實口感被嫌爆：像塑膠

據悉，三色糖是日據時期傳入的精緻手工糖果，早期常見於有錢人家中，曾是富裕家庭的象徵，後來現代科技發達，透過機器生產則不再稀有，但仍是許多人懷念的童年零食。

▲台灣人對於「三色軟糖」的評價十分兩極，由於三色軟糖有嚼勁、韌性強，介於橡皮筋與Q彈果凍之間，但被嫌棄咬起來如同塑膠一樣，更被直指有人工香料味。（圖／蝦皮購物）

由於三色軟糖有嚼勁、韌性強，介於橡皮筋與Q彈果凍之間，但被嫌棄咬起來如同塑膠一樣，更被直指有人工香料味，味道過於甜膩，在過年糖果中較不受歡迎

▲三色軟糖擁有獨特嚼勁，加上充滿童年回憶，富含古早味與年代感，不少人是從小吃到大的零食，還有人指出三色軟糖在過年賣超好，經常要一直補貨。（示意圖／讀者提供）

不只三色糖！盤點過年地雷糖果：這款被稱大魔王

健素糖擁有粉粉脆脆、略帶甜味的口感，但經常被評價味道奇特、苦澀，認為是「童年糖果大魔王」。

金幣巧克力則被形容乾又硬，咬下去不像巧克力會酥脆融化，風味和口感較差，但因金幣、元寶造型吉祥，仍然是許多人過年擺飾、送禮選擇

