▲退休警員「瀟湘公子」近日在抖音上指控，宜蘭一名女警疑似在跨年夜值勤時與親友視訊，外出巡邏時還疑似未繫安全帶。（圖／翻攝「瀟湘公子」抖音）

糾察隊上線！退休警員「瀟湘公子」瀟湘瀚，近日在抖音平台公開揭露，宜蘭某派出所一名女警，跨年夜值勤期間，疑似一邊受理案件一邊與親友進行視訊通話，且外出巡邏時也疑似未依規定繫上安全帶，痛批她「勤務紀律鬆散」。對此，宜蘭警分局表示，目前內部正積極調查並釐清相關事實細節，若最終查證違規屬實，分局將針對違法及違紀部分，嚴格依照法律規範與內部懲處辦法予以開罰及處分。跨年夜當天，全台各地湧現人潮，為了維護民眾安全及交通，仍有不少警察同仁在辛苦值班，怎料，一名任職宜蘭某派出所女性警員，被退休警員「瀟湘公子」發現，值勤中的她仍與親友進行視訊通話祝賀新年。「瀟湘公子」將該名女警視訊畫面截圖後上傳至抖音平台，並在貼文中指出，該女警不只外出巡邏時未依規繫上安全帶，甚至在受理案件時仍與友人進行視訊通話，怒批她「勤務紀律鬆散」。對此，宜蘭警分局表示，若證實車輛是在行進中時未繫安全帶，將依道交法開罰，至於撥打視訊部分，則會請當事警員說明，以釐清當時是否正在值勤，並強調未來將加強內部管理與教育訓練。