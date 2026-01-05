我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（5）日親赴宏國大樓，致送前立法院長王金平「國民黨最高顧問聘書」。王金平受訪時也提到，期待還要努力的有三方面，一是能夠以天下為公心態，共同面對政局，二是希望能促進兩岸和平，最後也期盼協助國民黨能正常發展，成為未來國家可能重返執政的政黨。鄭麗文今早帶著國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，國民黨文傳會主委吳宗憲，以及國民黨發言人江怡臻，一同前往宏國大樓致送王金平最高顧問聘書。王金平會後受訪時表示，非常榮幸能接受鄭麗文、四位副主席贈送聘書，當國民黨最高顧問，自己期待還要努力的有三方面，大家都希望都能夠以天下為公心態，共同面對政局，我們政局在國內來講，現在是處於非常對立，可以說盤根錯節，朝野之間的結，越結越深、越結越緊。王金平認為，如果要解套，大家應共同來省思，這些都是必須要依靠朝野都能真心誠意，一切以國家人民為念，以政局和諧為念，能夠拋棄意識形態，能夠理性分析、反省自己，能夠來調整自己，彼此之間共同解決整個朝野對立問題，讓兩岸政局能夠和諧。王金平續指，第二，當然希望能促進兩岸和平，兩岸和平所謂兵凶戰危，相信應該會獲得緩解。第三，希望也能夠有機會幫助國民黨做各方面發展，使國民黨能夠發展得非常正常，而且讓國民黨能夠贏得國人敬重接受，轉而支持國民黨，贏得各方面選舉。王金平最後喊話，會盡心盡力來做，讓國民黨正常發展，成為未來國家可能重返執政的政黨。