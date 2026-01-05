我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（5）日突破3萬點整數關卡，除了權王台積電發威之外，電子股也同步走強，其中面板三虎紛紛攻上漲停板，顯示出驚人態勢。其中指標股群創受惠於面板級扇出型封裝話題，受到資金追捧，今日穩居成交量排行榜冠軍，午盤成交量超過52萬張，攻上漲停價19.9元，叩關20元整數關卡，並且有超過13萬張排隊購買。近期市場關注焦點在於群創的「非面板」轉型，其扇出型面板級封裝（FOPLP）傳出已正式打入馬斯克旗下的SpaceX供應鏈，美系外資在最新報告中指出，群創多年利用顯示器產能轉型半導體封裝的策略已初現成效，後續將有更多高價值產品的開發機會。群創董事長洪進揚對後市的看法相對樂觀，他直言2025年第四季就是營運谷底。而近期記憶體價格大漲且缺貨，反而意外成為面板的「神助攻」。由於客戶擔心零組件供應鏈再次受阻，紛紛啟動預防性備貨，這波提前拉貨潮引發了面板的轉單與急單，讓群創有望在2026年首季迎來「開門紅」。目前電視面板約占群創出貨三成，在「量」與「價」同步轉向正面的情況下，明年展望深具底氣。友達董事長彭双浪同樣看好2026年的景氣回溫，認為疫情期間的換機潮發酵、Windows 10結束支援帶動的AI PC成長，以及大尺寸賽事需求，將支撐IT與電視面板的成長動能。友達今日股價來到漲停價13.85元，午盤成交量超過25萬張，並且有將近10萬張排隊購買；彩晶也同樣攻上漲停價8.78元，午盤成交量來到4.4萬張。