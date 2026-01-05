三麗鷗粉絲太幸福！達美樂今（5）日宣布，開春聯名美樂蒂（My Melody）歡樂兔給樂活動，不只披薩盒換上可愛限定包裝與佈置，周邊商品打造翻轉娃娃吊飾、翻轉魔法包購物袋、閃耀迷你招牌燈箱盲盒，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理全系列新品買法一次掌握，還有鐵粉必朝聖全台最萌門市打卡超嗨。
達美樂x美樂蒂超萌聯名！翻轉娃娃吊飾、招牌燈箱盲盒一次看
美樂蒂與達美樂聯名「歡樂兔給樂」，My Melody別上品牌Logo色的紅藍條紋蝴蝶結，開吃濃郁熔岩起司披薩有夠萌。全系列一次盤點：
◾️美樂蒂限定披薩盒款！即日起凡訂購達美樂任一大披薩或聯名套餐，便能獲得「美樂蒂限定披薩盒」乙個（聯名套餐數量有限、各店售完為止）。
◾️閃耀迷你招牌燈箱盲盒3款開抽！即日起凡購買優惠價499元的「夢幻閃耀套餐」，開吃「經典系列大披薩1個＋香烤雞條5條＋1.25L大可樂」，同時獲得「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」盲盒乙個（共3款隨機，聯名套餐數量有限、售完為止）。
達美樂招牌燈箱結合美樂蒂可愛魅力，推出3款全新「美樂蒂閃耀迷你招牌燈箱」，分別有「圓形」美樂蒂擁抱起司火山披薩的幸福時刻、「方形」重現經典打電話訂購披薩的童年回憶，還有「桌上立牌」與好朋友小老鼠弗蘭多（Flat）一起分享披薩，三種療癒時刻每個都想要。
◾️翻轉魔法包：美樂蒂x披薩、幸運骰子購物袋2款！1月12日起開始販售，凡購買「翻轉魔法套餐」優惠價999元，可享「精選系列火山大披薩1個（指定口味任選）＋經典系列小披薩1個＋蝴蝶酥3個」，便可入手「美樂蒂翻轉魔法包」盲盒乙個（共2款隨機，聯名套餐數量有限、售完為止）
達美樂大玩翻轉魔法推出2款「美樂蒂翻轉魔法包」，「魔法披薩翻轉包」讓美樂蒂一秒變身達美樂披薩，可以當作雙面造型掛飾或零錢包使用，好萌又實用；「幸運骰子購物袋」則可從達美樂骰子造型掛飾裡、取出可愛美樂蒂購物袋，輕巧好收納。
◾️達美樂x美樂蒂全台最萌門市期間限定佈置！即日起至4月12日，達美樂內湖店大規模變身成全台最萌門市，可愛的美樂蒂出現在滿版打卡牆與特色窗貼，期間限定的夢幻場景裝飾等鐵粉來朝聖，推薦1月18日美樂蒂生日來玩。偷偷分享，達美樂還將於官方社群平台推出互動抽獎活動，有機會抽免費披薩券與聯名周邊商品，鎖定《NOWNEWS今日新聞》與官方粉專獲得第一手消息啦。
達美樂 內湖店 門市資訊
地址：台北市內湖區內湖路二段255號
時間：11:00-22:00
電話：02-2792-0022
資料來源：三麗鷗、達美樂
