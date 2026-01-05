我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元旦當天，王陽明開保時捷在北市松仁路上發生車禍，追撞前方小客車。（圖／翻攝畫面）

藝人王陽明在2026年的第一天就遭遇意外插曲！（4日）晚間他在臉書發文透露自己元旦當天發生了車禍，當時他駕駛保時捷不慎追撞前方車輛，坦言在開年之初就遇到這種狀況，當下的心情確實「感覺很糟」。事故發生後，王陽明隨即下車向對方車主致歉並積極協調理賠事宜，所幸這起追撞事故並未造成人員受傷，車輛的損毀程度也算輕微。王陽明也強調車禍是自己的問題、會負起責任，感謝對方的諒解與警方的幫忙，不少粉絲看到發文後紛紛留言安慰他「人平安最重要」，如今追撞的監視器畫面也曝光。王陽明4日晚間在社群發文，貼出一段影片，跟大家分享自己出車禍一事，因當時車輛停在紅綠燈路口，號誌轉為綠燈後，他誤以為前方車輛已經起步，便踩下油門，沒想到前車其實尚未移動，結果不慎追撞。王陽明無奈地說：「沒想到2026第一天就⋯好啦，是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！」王陽明也提醒大家新的一年行車一定要注意安全。影片中，王陽明拍到他自己駕駛的汽車是一輛白色保時捷，若是較新的Porsche 911（992世代）系列，新車售價是600萬起跳，頂配版甚至會超過1000萬元。對方駕駛的則是一輛白色Lexus，售價也破百萬，都不便宜，幸虧車損不嚴重。王陽明不僅下車錄影，還不忘與對方道歉甚至合照，現場氣氛看起來頗為和諧，他也感謝對方的原諒，並再三說對不起。警方表示，現場經觀察駕駛人無飲酒情形，也無人未受傷，雙方現場和解，員警已依規定製作相關紀錄。警方呼籲駕駛，車輛應保持行車安全距離，以維護交通安全。