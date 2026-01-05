我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部政務次長鄭世忠12月31日更透露，不僅3月中華隊主場被沒收，7月份中國隊的主場賽事也將轉往韓國舉行。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.01）

世界盃籃球賽亞洲區資格賽中，原定今年3月1日由中華隊坐鎮台灣主場迎戰中國隊的賽事，日前遭國際籃總（FIBA）以「地緣政治考量」為由，強行移師菲律賓馬尼拉舉行。國民黨立委王鴻薇今（5）日在立法院司法及法制委員會重砲質詢，直指這就是「政治干預體育」，要求運動部必須強硬表態：「既然3月賽事被迫移往第三地，那7月中華隊作客中國的賽事也應一併改至第三地舉行，以維持『對等原則』。」中華隊本屆世界盃資格賽陷入「死亡之組」，與日本、韓國、中國同組競技。第一階段對陣日本遺憾吞下兩敗後，第二階段與中國隊的交手成為搶分關鍵。然而，理應在台灣舉行的主場賽事，卻因FIBA宣稱為降低「地緣政治背景」帶來的風險，決定移往菲律賓馬尼拉開賽。此舉引發球迷高度不滿，王鴻薇在質詢中直指這對台灣球迷來說是極大的落空。她強調：「主場就是主場，如果FIBA認為有政治風險而調整，就必須一視同仁，不能只收回台灣的主場權利，卻讓中國主場照常舉行。」王鴻薇進一步指出，運動部與籃協必須對FIBA展現嚴正立場，爭取「互惠與對等」。她主張，若3月1日中華隊主場被沒收，那麼7月6日中華隊客場挑戰中國隊的賽事，也絕對不能在中國領土舉行。對此，運動部政務次長黃啟煌回應表示，將請籃協正式發函FIBA表達抗議，並嚴正要求平等對待。事實上，運動部另一名政務次長鄭世忠日前已透露，7月6日的「海峽大戰」的中國主場賽事，同樣也會安排在第三地韓國舉行。王鴻薇最後強調，政治因素不應介入體育，FIBA若要調整賽程就必須「該移就全部移」，絕不能放任台灣權益受損。運動部也承諾，將堅定捍衛中華隊的參賽權益，確保在國際賽場上不受到任何政治矮化或不平等待遇。