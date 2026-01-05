我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身為經典賽D組（與多明尼加、荷蘭等同組）的強隊，委內瑞拉國家隊目前正面臨前所未有的考驗。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球強權委內瑞拉近日因總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕，國內政局陷入極度動盪。這場政治風暴不僅讓該國職業聯賽全面停擺，更為即將在3月登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）投下震撼彈。對於台灣球迷而言，委內瑞拉一直是國際賽場上的強勁對手，回顧不久前的12強超級循環賽，台灣隊才剛在東京巨蛋敗給這支「南美勁旅」。在2024年底舉行的世界棒球12強賽超級循環賽中，台灣隊複賽首戰即強碰委內瑞拉。儘管台灣隊派出王牌黃子鵬先發，且前3局展現壓制力，但在4局下遭委國強力打線突破，被裴瑞茲（C. Perez）夯出一記致命的2分打點全壘打。該場比賽台灣隊長陳傑憲表現神勇，單場敲出3支安打完成猛打賞，全隊共擊出7支安打，甚至比委內瑞拉還多出1支。然而，台灣打線全場苦吞13次三振，在5局滿壘關鍵時刻未能敲出適時安打。最終台灣隊以0：2惜敗，這場失利也讓台灣隊一度陷入「東京巨蛋魔咒」的討論。時隔一年多，委內瑞拉國內卻發生翻天覆地的變化。隨著美軍執行閃電行動生擒馬杜洛，委內瑞拉國內進入緊急狀態，原訂進行中的職棒季後賽已宣告暫停，甚至連2026年加勒比海大賽也緊急從委國更換至墨西哥舉辦。身為經典賽D組（與多明尼加、荷蘭等同組）的強隊，委內瑞拉國家隊目前正面臨前所未有的考驗。由於行政體系可能癱瘓，國家隊的出入境與派遣程序均充滿不確定性。現任委內瑞拉經典賽主帥羅培茲（Omar Lopez）在接受《The Athletic》採訪時難掩悲痛，他強調：「我們不是壞人，我們只是想好好打棒球。」羅培茲指出，國家隊陣中如阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、艾爾圖維（Jose Altuve）等球星多半在美職體系發展，生活中心雖在美國，但仍希望能透過棒球在祖國動盪之際帶給國人希望。