韓國知名大胃王、吃播主Hamzy擁有1400萬訂閱人數，她昨（4）日在最新影片中宣布重大決定，透露將暫時停止更新吃播的內容，原因為Hamzy打算調養身體備孕，希望與交往10年的老公能在今年迎來第一胎，她也強調並非完全停更，依舊會上傳拍攝好的影片，粉絲們都一面倒表示支持。
老公和自己年紀都不小 今年決定施行生育計畫
Hamzy表示，經營頻道來到第八年，從20多歲拍到30多歲，自己和一起經營頻道的老公都老大不小，「如果現在不做什麼決定，感覺過一兩年後又會虛度光陰，所以再三考慮後，為了生育計畫，我們決定暫時停更吃播頻道。」
頻道並非完全不更新 依舊會上傳日常Vlog
另外，Hamzy說，停更後並非完全不上傳影片，而是會上傳已經拍攝好的短影音，以及偶爾更新一支近況的長影音，「雖然會暫時停更吃播頻道，但上傳日常生活的Vlog將會持續更新。」
最後，Hamzy感性地說，經營頻道至今，累積非常多回憶，突然說要休息，對她而言其實並不容易，「但趁著新年的到來，我下了很大的決心，這次休息我會好好吃飯養身體，也會戒酒、去醫院、規劃生育，希望在2026年生個小Hamzy。」
大批粉絲看完影片後，紛紛對Hamzy送上祝福，「實在不敢相信（要停更），不過我相信妳一定會生個漂亮的寶孩子，加油」、「真心希望一位美麗的天使能來到妳身邊」、「祝妳生個健康寶寶」、「等待好消息」、「支持妳！」
資料來源：[햄지]Hamzy
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
