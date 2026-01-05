我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國道4號高架橋下神岡溪洲里環保資收站面臨土地收回危機，立委楊瓊瓔與市議員羅永珍於今（5）日邀集高公局、神岡區公所及地方代表進行現場會勘。經多方協商，高公局同意由神岡區公所強化管理責任，並限縮使用範圍至300坪，達成「有條件續租」共識，成功化解資收站撤離危機。高公局苗栗工務段指出，自113年起多次巡查發現，該資收站因堆置塑膠、紙類等易燃物且超出核准範圍，若發生火災恐產生濃煙影響國道視線，甚至危及橋墩結構安全。因多次複查未果，原已決定停止出租。溪洲里長王明洲當場坦承管理疏失，但強調資收站對地方環保貢獻極大，承諾未來將觀摩慈濟資收站模式，並請清潔隊進駐輔導，確保「零堆置、重分類」。神岡區公所也承諾將於一週內提出管理變更計畫，負起監督職責。立委楊瓊瓔強調，行車安全是底線，但基層環保量能亦不可或缺。經協調後，高公局勉予同意續租，範圍限縮於P19至P20墩柱間。楊瓊瓔重申，此次為「最後一次機會」，若未來再有違失，高公局將立即收回土地，呼籲志工隊務必嚴格遵守規範。