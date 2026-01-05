我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《整形過後》劉瑞琪（左2）晚年冒險性別重置，把歉意藏進笑容，她説這是留給女兒安心亞（右2）的愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》安心亞（右）喪母崩潰，温昇豪（左）出現成救贖。（圖／六魚文創提供)

2026首選醫療愛情神劇《整形過後》，第7、8集播出後熱度再衝高，不僅穩坐LINE TV、MyVideo台劇冠軍，更在25至64歲女性觀眾中人氣不墜。最新劇情聚焦愛情中的控制與失去、身體自主與家庭認同等議題，話題爆點一波接一波，引發網友熱烈討論。尤其張榕容飾演的整外女醫一句「手術你來就好」，怒嗆控制型伴侶，引起共鳴狂潮，以及安心亞喪母崩潰一幕，逼哭全場人員，相關片段上架一天即突破120萬點閱。劇中夢多飾演的「德明」擅自為伴侶「若青」（徐千京 飾）挑選胸型，毫無顧及對方意願，診間瞬間火藥味爆棚。張榕容所飾醫師楊雅頌一語嗆回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部」，冷冽又犀利，瞬間讓網友拍案叫絕，留言狂刷：「醫生帥到不行」、「恐怖情人就該這樣被打臉」。徐千京也感慨：「如果是真心喜歡一個人，不會因為她鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」而劇中另一條情感主線則落在安心亞與金鐘影后劉瑞琪母女檔身上。劉瑞琪飾演的「永馨」堅持完成性別重置手術，卻在病痛中離世，留下滿滿遺憾與深情。劉瑞琪坦言，為了詮釋角色特質與抉擇過程，曾大量觀察跨性別者的自述影片，只為讓「永馨」成為一束溫暖的光。安心亞在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，成為她在失去母親後唯一的支撐。兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放，「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多。」母女之情讓演員哭到不行，同時也逼哭觀眾。劇情高潮還包含江浩宇與楊雅頌為幫助失智患者喚回記憶，上演「下跪求婚」戲碼，結果卻假戲真做來場深情對吻，瞬間舊情復燃。這一幕不只被蘇菲（安心亞 飾）撞見，連江浩宇的女兒也在場目睹，場面瞬間失控。劇情走向三角戀混戰，加上江浩宇罹患聽神經瘤的真相未明，生死未卜的懸念也成為大結局前觀眾最放不下的伏筆。由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。