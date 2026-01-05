我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢近日參加美國的醫學論壇，親曝當年引退原因。（圖／翻攝自微博）

演藝巔峰急踩煞車 坦承曾陷入憂鬱低谷

定居加拿大轉換跑道 從修佛到投入中醫養生

淡出演藝圈長達21年的王祖賢近日罕見現身美國矽谷一場中醫論壇，並以嘉賓身分上台分享人生經歷，這也是她自2004年息影以來，首度在公開場合親口回應當年選擇退出演藝圈的真正原因，正是因為「曾罹患憂鬱症」，58歲的她氣色平和、語氣沉穩，談及過往時不避諱內心低潮，坦言那段時間對她而言，是人生重要的轉折點。回顧當年年僅37歲便宣布息影，王祖賢表示那並非一時衝動，而是深思熟慮後的選擇，她透露自己其實是「被動進入」演藝圈，長年承受日夜顛倒、行程失序的高壓生活，內心逐漸感到疲憊與迷失，離開鎂光燈後，反而因身分落差與自我認同問題一度罹患憂鬱症，身心狀態陷入低潮，直到透過修行與中醫調養，才慢慢找回平衡。對於多年來外界盛傳王祖賢因感情受挫而退圈的說法，她也在論壇上間接做出澄清，她強調自己引退完全是個人抉擇，與任何感情因素無關，過去導演王晶曾公開提及相關傳聞，如今隨著她親口說明，也等同為這段流傳多年的猜測畫下句點，她直言選擇離開，是希望「把最美好的樣子，留在大家的記憶裡」。息影後的王祖賢長期旅居加拿大，生活重心不再圍繞名利與曝光，而是轉向心靈修行與身體健康，她在論壇中分享，自己多年來修習佛法，學習與內心對話，也逐步接觸中醫養生，最終在當地開設艾灸相關事業，她認為艾灸不僅是身體療法，更是一種讓人慢下來、重新感受自我狀態的過程，希望能將這份經驗分享給更多人。談及人生現階段的心境，王祖賢形容自己的前半生充滿奮鬥、探索與迷惘，如今則更重視內在平靜與健康，她坦言自己過去習慣為角色、為作品而活，現在則學習為自己而活，她的一番話，也讓不少影迷感慨萬分，也為她人生下半場找到平靜感到欣慰。