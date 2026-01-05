42歲陳妍希離婚後，靠著與23歲中國男星周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》再度爆紅，在台灣、中國都吸引不少觀眾支持。更有粉絲曝光《狙擊蝴蝶》彩蛋，表示宣傳海報後面的油畫，其實就是陳妍希自己畫的。另外，《狙擊蝴蝶》原創OST〈Butterfly〉也由陳妍希自寫自唱，讓觀眾得知後都忍不住大讚：「陳妍希真的是難得一見的才女」。
《狙擊蝴蝶》隱藏彩蛋 海報、歌曲都是陳妍希創作
《狙擊蝴蝶》去年12月4日在中國騰訊平台及浙江衛視開播，收視率開紅盤，成了浙江衛視年度劇集冠軍，關於陳妍希與周柯宇的討論也不斷增加。一名中國的娛樂博主就分享，「我去查了一下陳妍希，不扒不知道，越扒越有料，這個女人實在是不簡單！」
博主表示《狙擊蝴蝶》的宣傳海報上，有3幅不一樣的油畫，其實都是陳妍希自己畫的。她甚至為《狙擊蝴蝶》寫了原創插曲〈Butterfly〉，除了作曲有跟人合作外，其餘的填詞、演唱她都一手包辦；將角色心境寫入歌詞，讓觀眾搭配著電視劇一起看，更有代入感，也不得不稱讚陳妍希的才華。
陳妍希學歷超狂 留學南加州還輔修美術
其實陳妍希的學歷本身就很亮眼，她高中時就到美國留學，後來還考上全球排名前100的學院南加州大學（USC），在學校主修行銷、輔修美術，藝術才華與邏輯能力都不輸給一般人，也難怪能自己寫歌、畫海報。
粉絲得知彩蛋後也紛紛留言稱讚陳妍希，「她是真的棒，實力勝過一切，只是之前是陳曉抹煞她的耀目，她值得更好的」、「陳妍希真的是難得一見的才女」、「南加大的，有氣質有內涵」，可見在《狙擊蝴蝶》播出後，陳妍希的人氣又更上一層樓。
資料來源：微博、YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
《狙擊蝴蝶》去年12月4日在中國騰訊平台及浙江衛視開播，收視率開紅盤，成了浙江衛視年度劇集冠軍，關於陳妍希與周柯宇的討論也不斷增加。一名中國的娛樂博主就分享，「我去查了一下陳妍希，不扒不知道，越扒越有料，這個女人實在是不簡單！」
博主表示《狙擊蝴蝶》的宣傳海報上，有3幅不一樣的油畫，其實都是陳妍希自己畫的。她甚至為《狙擊蝴蝶》寫了原創插曲〈Butterfly〉，除了作曲有跟人合作外，其餘的填詞、演唱她都一手包辦；將角色心境寫入歌詞，讓觀眾搭配著電視劇一起看，更有代入感，也不得不稱讚陳妍希的才華。
其實陳妍希的學歷本身就很亮眼，她高中時就到美國留學，後來還考上全球排名前100的學院南加州大學（USC），在學校主修行銷、輔修美術，藝術才華與邏輯能力都不輸給一般人，也難怪能自己寫歌、畫海報。
粉絲得知彩蛋後也紛紛留言稱讚陳妍希，「她是真的棒，實力勝過一切，只是之前是陳曉抹煞她的耀目，她值得更好的」、「陳妍希真的是難得一見的才女」、「南加大的，有氣質有內涵」，可見在《狙擊蝴蝶》播出後，陳妍希的人氣又更上一層樓。