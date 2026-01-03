我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉（左）、陳妍希（右）當初愛得有多浪漫，如今分得就有多決絕。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

▲陳曉外型帥氣加上家庭條件不錯，一生沒經歷過什麼大挫折，也導致他個性較為叛逆。（圖／LINE TV提供）

▲陳妍希（右）離婚後靠著和周柯宇（左）主演的《狙擊蝴蝶》，事業迎來第二春。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

▲陳曉一生沒經歷過的苦難，這次都在《大生意人》中體驗到了。（圖／翻攝自微博＠電視劇大生意人）

38歲中國男星陳曉去年2月宣布離婚台灣女星陳妍希，婚姻破裂原因眾說紛紜。據悉，陳曉個性叛逆，曾不帶手機就在機場鬧失蹤，為了換取自由，更寧願放棄2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產，選擇淨身出戶。外界認為這一切都與陳曉的家庭背景有關，從小出生在書香世家的他，幾乎沒為錢煩惱過，或許也是因此才養成他放蕩不羈的灑脫個性。要讀懂陳曉的決絕，得先看他的出身。陳曉並非草根家庭的孩子，他生於典型的書香門第；爺爺是中醫學校校長，父親在衛生部門任職，母親與姑姑皆是教書育人的老師。在這種極度重視學歷與規矩的家庭長大，陳曉卻選擇了最「不安分」的演藝路，這種家庭背景賦予他一種演藝圈少見的清高與硬氣。陳曉對事業有著極致的追求，對生活則有著不容置疑的底線，從他不顧家人反對考進中央戲劇學院開始，骨子裡的叛逆就隱隱展現，或許這也正是他在感情中一旦決定轉身，便絕不回頭的伏筆。陳曉與陳妍希的離婚風波中，最令人震驚的，莫過於陳曉選擇淨身出戶的傳聞。據「中國第一狗仔」卓偉爆料，陳曉為了盡快跟陳妍希離婚，態度相當決絕，寧願將高達98%、約2.5億人民幣的財產留給陳妍希，也要換取自由。這個數字對普通人而言，是一輩子都賺不到的高額，但對家底深厚且自視甚高的陳曉來說，錢財似乎遠不及擺脫現狀重要。這種寧願散盡千金也不要被束縛的姿態，再次坐實了他性格中的極端色彩。而陳曉與陳妍希的性格衝突，也早在婚姻初期就展現。陳妍希離婚前就曾多次抱怨陳曉不愛出門，跟愛旅遊的自己形成鮮明對比，個性不合恐怕是壓垮婚姻的最後稻草。近期網紅節目《彭友局》就影射兩人離婚主因與陳曉的倔脾氣有關。據傳，陳曉曾在前往機場途中突然在車內鬧情緒，隨即推門下車，整個人消失無蹤。陳曉當時連手機都沒帶，導致工作團隊與家人完全無法聯繫他，最終陳曉連預定的飛機都沒搭上。這種像孩子般鬧情緒的無預警人間蒸發，對另一半而言無疑是巨大的心理折磨。外界因此推測，陳妍希在這段婚姻中，長期承受著這種不可控的冷暴力與情緒波動。諷刺的是，在離婚陰霾下，陳妍希的事業反而迎來第二春。她主演的新劇《狙擊蝴蝶》在雲合數據中顯示收視市占率奪冠，人氣再攀高峰。而陳曉離婚後也將全部心力投入在古裝劇《大生意人》的拍攝中，但《大生意人》的熱度遠不及《狙擊蝴蝶》。不過這部戲也讓陳曉受盡折磨，一路從零下20度的嚴寒天氣拍到高溫40度的酷暑，陳曉為了人物設定，只能將身材控制在清瘦的狀態，加上離婚風波，陳曉與世隔絕了一段時間，或許正因如此，他在這部劇中的演技反而更加細膩成熟，演活了底層人物想要翻身的不甘。或許在經歷感情失敗的打擊後，陳曉的傲骨也稍稍被磨平了，粉絲還是相當期待他未來的演藝事業發展。