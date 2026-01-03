我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉（左）離婚陳妍希（右）後，被中國狗仔爆料，私下想跟趙麗穎復合。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲陳曉（右）當年與趙麗穎（左）因古裝劇結緣，一度被猜測假戲真做交往。（圖／翻攝自微博@陸貞傳奇）

▲不少人都認為陳曉（左）的地位已配不上趙麗穎（右），更何況趙麗穎不像是會吃回頭草的個性。（圖／翻攝自微博@陳曉、趙麗穎工作室）

男星陳曉與陳妍希去年初正式結束8年婚姻，據傳陳曉為求自由，甚至不惜放棄高達11億新台幣的財產，只為斷開陳妍希，且早在2023年就傳出他已私下聯繫前緋聞女友趙麗穎尋求復合。隨著陳曉、趙麗穎雙雙恢復單身，這段當年的「螢幕情侶」是否會死灰復燃，再度成為全網熱議焦點，《NOWNEWS今日新聞》也帶各位一同來回顧這段高顏值三角戀。陳曉與陳妍希因陸劇《神鵰俠侶》結緣，2016年結婚並育有一子，卻從前年開始傳出婚變。據悉，陳曉離婚態度極為堅決，不僅主動提出離婚後便離家分居，甚至封鎖陳妍希微信、更換手機號碼，導致陳妍希一度得透過第三方才能聯繫上丈夫。更有消息指稱，這段婚姻的結束伴隨著高額財產分割，陳曉疑似以淨身出戶為代價，放棄高達11億台幣的財產，換取恢復單身。雖然雙方直到去年2月18日才官宣離婚，但中國狗仔「江小宴」、「王大發」早於前年底就接連爆料兩人感情破裂，更指稱陳曉已回頭找上前任女友趙麗穎。陳曉與陳妍希公開離婚後，微博熱搜更隨即出現「陳曉二搭趙麗穎」等關鍵字。回顧陳曉與趙麗穎緋聞，兩人2013年合作《陸貞傳奇》爆紅，陳曉曾公開表示「對趙麗穎有感覺」，甚至說對方是他喜歡的類型。結果陳曉隨後就因拍攝《神鵰俠侶》，轉頭認愛陳妍希，一度引發趙麗穎粉絲不滿，認為陳妍希是第三者。陳曉當年為了護愛，還曾無情站出來表示他與趙麗穎只是「配合宣傳炒作」，此舉讓趙麗穎隨即取消對其微博的關注，兩人的關係降更至冰點，連朋友都當不成，不再互送生日祝福。不過趙麗穎2021年選擇與馮紹峰結束3年婚姻，和陳曉一樣如今都恢復單身，因此也有命理專家毛衣老師跳出來分析兩人八字，認為：「他們兩個的情絲，真的牽得有夠緊的，死灰復燃的機率也是有可能。」並表示以趙麗穎的命盤來看，近年確實有戀愛衝動。隨著輿論發酵，陳曉前經紀人于正多年前的一篇微博也被翻出，內容描述一對男女因戲結緣，男孩成家後仍酒後吐真言「心裡始終愛著這個女孩」。網友紛紛質疑該文是在影射陳曉、趙麗穎二人。對此，于正急忙澄清是「子虛烏有」，呼籲大眾「多學AI少考古」。儘管外界期待兩人復合，但圈內人士分析，趙麗穎如今已是拿獎拿到手軟的「一線扛劇女王」，事業巔峰程度與陳曉已不可同日而語。以趙麗穎耿直、重視事業的個性，「吃回頭草」的可能性極低；多數粉絲也紛紛反對，認為當初是陳曉先拋下趙麗穎，再對比兩人如今的現狀，大家都與命理老師持反對意見，認為陳曉與趙麗穎沒有重來的可能。