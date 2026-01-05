我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年在臺北捷運上與Fumi阿姨發生爭執的「北捷白髮婦」又出事了！因為曾婦約一年前在北市賣場偷走一瓶30元豆漿及299元女鞋，被業者發現後報警，沒想到曾婦只承認偷鞋但不承認偷豆漿，不過，行竊過程全被監視器清楚拍下，遭檢方起訴後，她竟屢屢不出庭，近日法院直接依《刑法》竊盜罪判她拘役59天。判決指出，2025年1月14日17時38分許，曾姓婦人在台北市某賣場內，趁周遭人員不注意的空檔，先行竊取貨架上一瓶價值 30 元的豆漿，隨後又偷走貨架上一雙售價 299 元的女鞋，所幸該店安全課長即時察覺異狀並向警方報案。警方調查過程中，曾姓婦人自述擁有大學學歷，目前從事服務業，但生活狀況相當貧寒。儘管她在偵訊期間試圖辯解，聲稱自己僅有偷竊女鞋，矢口否認拿取豆漿，然而其犯案過程已被賣場監視器全程錄下，仍遭起訴。不過，案件進入司法程序後，曾婦對於法院的多次傳喚皆置之不理，始終未曾到庭應訊。法官審理後認為，曾婦不循正途獲取生活用品，反而恣意竊取商家商品，且在犯後不僅試圖以言詞矯飾罪行，更經合法傳喚仍拒不到庭，顯然缺乏正視過錯的誠意。法官指出，考量曾婦至今未賠償賣場損失，也未達成和解，難以認定其犯後態度良好，最終依竊盜罪判處曾婦拘役59天，准予易科罰金，並宣告沒收或追徵其竊得的豆漿與女鞋。