中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自115年1月1日至3月31日，優惠期間3年。中華郵政說明，本方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件(如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料)，並持前述保單向中華郵政公司提出申請保單借款。中華郵政進一步指出，同一要保人最高累計新增借款金額為新臺幣10萬元(申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理之借款餘額)，優惠期間為3年，年利率2.165%。優惠期間屆滿未償還借款，將自動回復適用原保單借款利率。