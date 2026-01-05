我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stray Kids在2025年度以斷檔式賣出698萬張唱片，領先其他團體。（圖／翻攝自Circle Chart官網）

Stray Kids登頂銷量王 一年狂賣近700萬張

▲Stray Kids不僅年度賣出近700萬張專輯，更是橫掃各大韓國獎項。（圖／Mnet Plus）

女團王者出爐 IVE稱霸、aespa穩居前十

▲IVE奪得2025年女團銷售冠軍。（圖／微博＠告白預行繪本）

金唱片獎齊聚銷量王者 臺北大巨蛋成焦點

▲本屆金唱片將迎接7組銷售逾百萬的韓團登上臺北大巨蛋。（圖／TVBS、Disney＋提供）

韓國年度音樂盛事《第40屆金唱片》頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）倒數5天，將於本月10日首度登上臺北大巨蛋，而近日韓國官方唱片榜Circle Chart公布的最新統計2025年銷售的前15名，分別以Stray Kids的698萬以及IVE的273萬分別拿下男、女團第一名，另外名單中的NCT WISH、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、TWS等團體都將來台，出席《第40屆金唱片》頒獎典禮。2025年韓國實體專輯市場總銷量正式出爐，全年累積銷售達到8,571萬9,740張，雖然相較2024年略為下滑約7.5%，但整體市場仍維持高度活躍，尤其集中在少數頂級團體身上，呈現出「銷量高度集中化」的趨勢，全年共有23組藝人專輯總銷量突破百萬，其中男團佔多數，顯示K-POP核心消費力依舊由大型男團主導。在所有藝人之中，最受矚目的銷量霸主非Stray Kids莫屬，統計顯示Stray Kids於2025年全年共售出約698萬張專輯，不僅穩坐年度冠軍，更比前一年成長超過110萬張，展現極強的粉絲動員與市場影響力，此成績也讓他們成為2025年唯一逼近700萬張門檻的團體，被業界視為「實體專輯時代仍具壓倒性號召力」的代表。在女團方面，2025年由IVE以273萬張的年度銷量奪下女團冠軍，同時擠進年度總榜第7名，成為少數能在男團包圍下站穩前段班的女團，另一組話題女團aespa則以約238.9萬張位居第10名，成功守住前十位置，顯示頂級女團在實體市場仍保有穩定基本盤。事實上，2025年的專輯榜前段班競爭相當激烈，多組男團銷量差距極小，形成「百萬級貼身廝殺」，緊追在Stray Kids之後的，依序包括SEVENTEEN、NCT WISH、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR以及ZEROBASEONE，其中第3到第6名之間的差距僅在萬張左右，顯示新生代男團與一線團體之間，已進入極為接近的競爭階段。值得關注的是，多組2025年「銷量破百萬」的團體，將於1月10日齊聚台北，出席金唱片頒獎典禮，本屆典禮選在臺北大巨蛋舉行，演出陣容涵蓋Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、IVE、TWS等年度銷量王者，對台灣K-POP市場而言，無疑是一次「實體銷量頂流」的大型集結，也被粉絲形容為近年規模最豪華的一屆金唱片獎。