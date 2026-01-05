我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意參選下屆台中市長，但國民黨中央協調進度遲無進展，繼上次傳出12月25日協調，近日又傳出1月16日決定最終提名方式。江啟臣今天說，黨中央口頭說16日，但至今未收到正式通知或具體邀約；楊瓊瓔表示已收到告知，一切尊重黨中央機制。2026台中市長選舉，民進黨早早敲定立委何欣純出馬，國民黨則陷入楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」，目前尚未進入協調階段，引發基層焦慮。江啟臣與楊瓊瓔今（5）日上午都出席2026中台灣燈會記者會，市長盧秀燕致詞時特別感謝兩人協助爭取中央補助經費300萬元，讓燈會規模更大更完善，但兩人並無太多互動。會後江啟臣針對媒體詢問「16日北上協調」一事，強調完全沒收到黨中央的正式通知或具體邀約，至於先前傳出的12月底，他表示黨中央曾連繫說要協商，他說「越快越好」，25日耶誕節那天有空，但中央在25日前兩天告訴他「對方都沒時間」，26日再接到通知指「他們最快、最快有時間的日期是16日」，然後就沒給後續，也沒問他當天是否有空。江啟臣無奈地說「顯然我也沒辦法決定日期」、「就沒有後續了」。至於中央由誰進行聯繫？他回「我不要再講了」，僅重申目前沒收到正式通知或具體邀約。相較於江啟臣「不知情」，楊瓊瓔明確表示「已收到告知」，她強調絕對會依循黨中央的提名機制，若協調不成就應採取初選。