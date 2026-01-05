我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五（2日）多數走高，不過半導體股相對強勁，費半指數上漲逾4%，而台北股市上週五再創新高後，今（5）日再度走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點，盤中在台積電創高的帶動下，指數最高一度來到30339.32點，上漲989.51點，創下新高點，終場則是上漲755.23點或2.57%，收在30105.04點，成交量來到7658.07億元，創下史上最大量。反觀中小型股表現疲軟，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到278.74點，隨後遇壓翻黑，終場下跌2.37點或0.85%，收在275.66點，成交量為1774.76億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、力積電、友達、華新；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、南亞科、聯發科、力積電。權值股全數走強，權王台積電再寫新紀錄，以1630元盤上開出，上漲45元，隨後一路走高，最高衝至1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元，終場上漲85元或5.36%，收在1670元，挹注大盤指數就有643點；鴻海終場上漲2.5元或1.08%，收在234.5元，，挹注大盤指數就有11點；台達電則是站上千元關卡，收在1010元。台積電即將在15日召開法說會，市場關注將會釋出什麼樣的好消息，因此相關概念股今日股價先行起漲，家登、弘塑、均華、昇陽半導體、長興攻上漲停板，萬潤上漲逾8%，景碩上漲逾7%，均豪、創意上漲逾6%，穎崴、勝一、盟立、亞翔上漲逾5%。此外，面板型扇出型封裝持續是資金簇擁題材，群創爆出超過53萬張大量，攻上漲停價19.9元，面板三雄同步亮起紅燈，友達來到漲停價13.85元，彩晶同樣攻漲停價8.78元。也因此FOPLP概念股同步走高，弘塑、力成攻上漲停板，均豪上漲逾6%，友威科上漲逾2%。記憶體族群今日也有買單敲進，旺宏攻上漲停價47.65元，華邦電上漲逾5%，力積電上漲逾3%，南亞科上漲逾0.4%。