▲ONE BOY台中一中旗艦店買氣驚人，結帳隊伍一路排到騎樓，排隊人潮讓路過民眾看傻眼。（圖／記者朱永強攝）

比百貨專櫃明亮、陳列開闊！ONE BOY台中一中旗艦店買氣超旺

▲一樓設置寵物服飾專區，商品陳列一目了然，不少帶著毛小孩逛街的民眾在店外就被吸引入內。（圖／記者朱永強攝）

結帳隊伍滿到騎樓！排隊人潮讓路人都傻眼 保暖外套最搶手

▲不少民眾現場試穿保暖外套、討論機能設計與尺寸，從家庭客到情侶檔都忙著為冬季與旅遊添購裝備。（圖／記者朱永強攝）

▲ONE BOY假日人潮不斷，整體買氣明顯勝過周邊品牌，成為一中商圈吸睛焦點。（圖／記者朱永強攝）

台灣氣溫直線下滑，街頭除了火鍋店擠滿人潮外，機能衣連鎖店也成了全家逛街第一選擇！由於本土品牌機能衣創新功能相當受歡迎，設計也被各年齡層消費者喜愛，台灣網路機能服飾品牌ONE BOY，開出中部最大兩層樓街邊店，，引起路人傻眼驚呼：「哇！這麼多人還在排隊」。連日來的低溫天氣，不少人目標都鎖定保暖外套而來。過去多進駐百貨的ONE BOY，選在人潮絡繹不絕的台中一中商圈，開出中部最大街邊店，兩層樓高的ONE BOY獨棟台中一中旗艦店，就位在面對台中科技大學的三民路上，鄰近公車站、商圈入口，地理位置絕佳。有別於一般店櫃，台中一中旗艦店設計上比百貨專櫃明亮、陳列更開闊，有足夠的空間讓多種商品款式完整擺放。中區店長表示，店內特別讓相關產品放在同一區、方便客人一起選購。特別的是，一樓設有寵物服飾專區，不少帶毛小孩逛街的客人，在店外就能清楚可見、也因此被吸引進店。《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，現場客層多是小家庭與情侶，適逢連日來的低溫天氣，不少人目標都鎖定保暖外套而來。大家對於抓到的商品都躍躍欲試，一邊試穿外套，還互相討論：「這是三合一外套」可以分開單穿、也能合在一起搭；眾人積極詢問店員褲款尺寸，動手觸摸材質、拉拉鍊看夾層等。記者目擊有一家五口兒子才穿完外套，爸爸看著順眼急著說：「你那件脫下來我穿穿看」；三位大叔客人結伴而來，數次詢問店員後，選定刷毛牛仔褲及衝鋒褲；還有身上穿著ONE BOY外套的粉絲，到現場回購其他商品。而一對戴著墨鏡搭配皮衣的時髦情侶，鎖定智能升溫七合一衝鋒衣，為日後旅行所需而添購裝備。現場結帳更一度排隊逾十人、隊伍滿到騎樓，引起經過的路人傻眼驚呼：「哇ONE BOY這麼多人」、「還在排！還在排隊。」特別觀察當天下午ONE BOY店內人潮，比同一排店面的運動潮牌New Balance及流行女鞋D+AF客人還多。