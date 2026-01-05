我是廣告 請繼續往下閱讀

朝野僵局難解，藍白在立法院以人數優勢封殺中央政府總預算與1.25兆國防特別條例，對此資深媒體人黃暐瀚表示，建議總統賴清德可做6件事，包括赴立院軍購國情報告；到立法院進行彈劾說明；編列軍人加薪預算；邀集朝野召開國是會議；補提大法官與下鄉跟人民報告，總統這時候應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白，這關鍵就在總統手上，「就看總統願不願意」。黃暐瀚表，自己身為支持厚植國防的公民，除了呼籲在野速排速審之外，行政部門該做什麼？總統賴清德可以做什麼？提出幾點建議，首先是總統赴立院進行軍購國情報告，正因為1.25兆國防特別軍購受到在野的強力阻擋，為了讓它能夠通過，三軍統帥如果願意依《憲法》規定下到立院進行國情報告，一定可以增加更多國人支持。第二是赴立法院進行彈劾說明，黃暐瀚說，總統被立院彈劾，立院將邀請被彈劾人到立院說明，依規定總統可以選擇不去，但如果總統賴清德願意去，對於爭取中間選民的認同，會有一定的幫助。第三是編列軍人加薪預算，在野反對國防特別條例，並以「政院拒絕幫軍人加薪」為由反譏。這件事與普發萬元如出一徹，什麼叫行政權被侵犯，嘴巴說破也沒多少人聽懂，為了爭取民眾支持國防預算，同步執行國會的加薪修法（待釋憲結果），可大大降低在野黨的反對力道。第四是召開國是會議，認為總統賴清德應邀集朝野各界、社會賢達召開國是會議，針對政大議題交換意見，尋求更多共識與支持；第五為補提大法官，會不會被藍白阻擋是一回事，繼續依《憲法》提名大法官是總統職責。若能補滿15位大法官，將可完備憲法法庭的運作功能；反之民眾也會檢視藍白反對是否合理？第六為下鄉跟人民報告，黃暐瀚說，總統的團結十講，還有六講待續，有關軍購、兩岸、民生等相關議題，都可以繼續跟人民頭家報告，爭取支持。黃暐瀚說，從大罷免大失敗之後，總統的民調支持度，已經站回四成。其中軍購預算國人過半支持，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算，這時總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力，這關鍵就在總統手上，「就看總統願不願意」。