美軍3日突襲了委內瑞拉，逮捕遭美國通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，隨著美國總統川普強勢拔掉中國和俄羅斯的盟友樁腳，近期呈現內亂的伊朗是否成為下一個被鎖定的對象備受關注，英媒《泰晤士報》（The Times）披露，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已準備了一份緊急逃亡計畫，一旦目前的動亂加劇令安全部隊難以招架，並威脅到其統治權，他將離開伊朗。根據《泰晤士報》報導，提到了這份撤離計畫內容與預計隨行人員，現年 86 歲的哈米尼將與一小群親屬及高級幕僚成員，總人數不高於 24 人，一同撤離德黑蘭，其中包括被視為潛在繼任者的兒子莫傑塔巴（Mojtaba）。報導指出，若伊朗軍方或內部安全部隊不願或無法執行鎮壓示威者的命令，該撤離計畫就會啟動。泰晤士報引述情報來源稱，伊朗領導層已經規劃好了逃生路線，並在局勢迅速惡化時做好了後勤安排。前以色列情報官員薩伯蒂（Beni Sabti）告訴以色列媒體《Ynet》，俄羅斯很可能是哈米尼逃亡的目的地，因為莫斯科是目前唯一願意且有能力為他提供保護的國家。薩伯蒂表示，哈米尼長期以來對俄羅斯總統蒲亭抱有好感，並認為與西方國家相比，俄羅斯在文化與政治上與伊朗更為接近。報導指出，這項應變計畫反映出伊朗從敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）倒台事件中吸取教訓。阿薩德曾是伊朗的緊密盟友，但在 2024 年 12 月反抗軍逼近首都時，他從大馬士革逃往了莫斯科。泰晤士報指出，哈米尼逃亡計畫相關準備工作包括確保獲取現金、海外房產和其他資產，以便能迅速離境。哈米尼透過包括「執行伊瑪目指令總部」（Setad）在內的基金會控制著龐大的資產。路透社在 2013 年曾提出的一項調查估計，他掌控的資產價值約為 950 億美元（約新台幣3兆元）。此外，哈米尼核心圈中的許多重要人物已有家屬居住在伊朗境外，包括北美和海灣地區。目前，由於經濟困難引發的抗議活動近日已蔓延至伊朗全境，甚至波及庫姆（Qom）等宗教中心。示威者痛批包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、巴斯基（Basij）民兵、警察和陸軍在內的安全部隊，使用實彈、催淚瓦斯和水砲進行鎮壓。儘管所有安全部隊最終都向哈米尼負責，且他對軍隊、司法及國家機構擁有絕對權力，但《泰晤士報》掌握的一份情報評估顯示，在經歷去年與以色列的 12 天戰爭後，哈米尼顯得日益虛弱，且承受著巨大的心理壓力。最近幾週，哈米尼在公眾場合保持低調，並未對最新的抗議活動發表評論。報導稱，在戰火期間，當革命衛隊的高級指揮官相繼陣亡時，他大部分時間都待在加固的地堡中，這進一步證實了情報評估所述，哈米尼對個人生存有著極深的焦慮。