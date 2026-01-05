我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凡完成事前預約即可領取「鬥魂的特典箱子」，內含豐盛道具。（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》國際服今（5）日正式開啟事前預約活動，睽違兩年再次推出全新強力職業——「焰魂鬥士」，以專屬武器與獨門戰鬥流派全面引爆格鬥美學。此外，本次改版同步揭幕新養成伺服器「轉生之島」，為2026年注入熱血話題。全新職業「焰魂鬥士」是首位捨棄劍與長槍等武器、以拳作為主要攻擊方式的近戰格鬥者，為遊戲注入嶄新戰鬥體驗。其專屬武器「拳甲」打造出貼身肉搏的格鬥節奏，兼具爆裂攻擊力與優秀防備能力，於個人戰中展現突出爆發力，更能於團體戰發揮戰術價值，「焰魂鬥士」將滿足追求高輸出、渴望成為戰場核心的玩家需求，躍升新世代主力職業焦點。迎接「焰魂鬥士」，即刻起開放事前預約，玩家完成登記即可獲得超值獎勵，提前搶下強勢開局優勢！包含「鬥魂的殷海薩祝福徽章（30次）」帶來海量殷海薩祝福，提升掉寶率；「鬥魂的加護」提供經驗值+100％、傷害減免與防禦加成，拉高升級效率；「鬥魂的無限方塊」則給予30次補給道具，資源滿載；「鬥士職業轉換憑證」更讓89級以上玩家可一鍵轉職「焰魂鬥士」；從掉寶收益、升級成長到直上新職業，全方位福利一次到位。官方預告全新養成伺服器「轉生之島」，主打高經驗值加成與怪物掉落物優化，打造戰力狂飆的巔峰舞台，玩家更有機會狩獵獲得頂級武器，享受爆量福利，強勢內容將於1月22日版本上線大公開，敬請鎖定官方網站，掌握最新資訊。