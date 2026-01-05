我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo為現場粉絲準備許多禮物。（圖／JISOO 抖音）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo本月3日過生日，為了慶祝自己的生日，她特別邀請粉絲們一起舉辦海底撈派對，共抽出103名幸運粉絲參加，現場不僅能夠無限次加點吃到飽，Jisoo還準備了許多高單價禮物，如iPhone 17 Pro、iPad等，堪稱最強粉絲福利。Jisoo為了跟粉絲一起在生日時同樂，包下海底撈舉辦生日派對，參加方式為隨機抽選，僅103名粉絲可以到現場參加。活動當日，每一桌都擁有加點無上限的資格，Jisoo還親自特調醬料跟粉絲一起嚐鮮，根據了解，當天甚至有單桌消費超過40萬元（約台幣1萬元），而這些餐費都由Jisoo全額買單，超大方讓粉絲直呼：「人太好！」不只有免費的海底撈可以吃，Jisoo還準備了驚喜抽獎禮物，其中獎項包括iPad、iPhone 17 Pro、Switch、高級耳機等各式高價商品，另外所有參加的粉絲都可以獲得基本款禮物，帆布袋、衣服、年曆等特製禮物，有得吃還有得拿根本就是粉絲福利天花板。Jisoo送給粉絲的禮物曝光後，瞬間在網路上掀起熱議，「福利好到不行」、「明明是要收禮物的人卻反過來送給粉絲」、「誰敢相信這個只要是官方會員就能抽」、「粉絲跟偶像雙向的愛」、「真的太用心了，羨慕到不行。」