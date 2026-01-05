我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣已邁入超高齡社會，台中市高齡者的居住正義引發關注。市議員陳俞融指出，全台中市有多達17,690棟4至5層樓的無電梯公寓，更有568名獨居長者被迫受困於高樓層，形成嚴酷的「垂直隔離」。陳俞融痛批，市府現行改善措施成效低落，包含爬梯機租借、增設電梯及社宅換居等政策皆「看得到吃不到」，要求市府即刻檢討。陳俞融指出「垂直隔離」困境以西屯、北區獨居長輩受災最深，根據市府最新統計，台中市4至5層樓無電梯公寓數量龐大，行政區前三名分別為，北屯區（2,124棟）、北區（1,458棟）及西屯區（1,425棟）。陳俞融進一步比對獨居長者資料發現，居住在無電梯公寓的人數以西屯區 89 人最多，其次為西區 67 人及北區 64 人。她形容，對於體力衰退的長輩而言，沒有電梯的公寓形同「牢籠」，每一次出門就醫、採買都是艱鉅挑戰，讓長輩被迫與社會斷絕聯繫。陳俞融指出，市府多項服務與現實脫節，爬梯機租借限制重重：111年至114 年止，總租借僅59人次。原因在於規定操作者須為18至70歲家屬，她質疑，既是獨居老人，身邊哪來的家屬？這項服務根本幫不到真正需要的人。增設電梯補助掛蛋，同期申請案件僅3件，113 年完工的1件竟是110年的舊案。主因在於老公寓建築空間受限、住戶意見整合極度困難，市府缺乏主動協調機制。另，針對「長者換居社會住宅」專案，推動至今僅受理 9 件，最終成功入住僅 3 件。陳俞融要求，市府不應將成效不彰推諉於「住戶整合不易」或「中央法規未定」，應拿出更積極的作為。專人協助，提供專人操作爬梯機服務，解決獨居者無人操作的困境。主動診斷：成立顧問團主動走入社區，協助老舊公寓進行增設電梯技術評估。加碼誘因： 提高長者換居社宅的誘因與配套，降低搬遷門檻。台中市住宅發展工程處對此表示，考量長者換居不易，中央已於包租代管第五期計畫中加碼搬遷費，並新增「私宅換私宅」模式；此外，市府亦持續推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，協助長輩遷移至具備日照中心與社區照顧資源的社宅環境。