ONE BOY秋冬熱賣排行榜Top 3！冠軍：智能升溫七合一衝鋒衣

◾️熱賣第一名：智能升溫七合一衝鋒衣

▲熱賣第一名是智能升溫七合一衝鋒衣，內部中層有發熱片，可提供四段升溫。（圖／記者朱永強攝）

▲外套內的USB線可連結行動電源，透過按鈕一鍵切換四段控溫，最高升溫28.8度。（圖／記者朱永強攝）

▲外套最外層已做抗油污處理，若有點髒污用濕紙巾幾乎就能擦拭乾淨。（圖／記者朱永強攝）

◾️熱賣第二名：All in one全方位升溫蓄熱科技防水三合一衝鋒衣

▲熱賣第二名是All in one全方位升溫蓄熱科技防水三合一衝鋒衣。（圖／記者朱永強攝）

◾️熱賣第三名：內裡加絨彈力衝鋒褲2.0

▲熱賣第三名是內裡加絨彈力衝鋒褲2.0。（圖／記者朱永強攝）

同場加映！ONE BOY春夏熱賣款「冰鋒衣」外套 還有上衣及褲款

秋冬氣溫直直降，大家都在找防風禦寒又保暖的最強外套！台灣網路機能服飾品牌ONE BOY分享，秋冬熱賣商品排行榜Top 3，冠軍由「智能升溫七合一衝鋒衣」奪下，加熱外套原理曝光，好奇怎麼洗、清法方法一次整理。台中區店長表示，加熱方式很簡單，只要使用外套內的USB線連結行動電源（電源還可放置於大口袋內），透過按鈕長按開關機，顯示「藍色」低溫暖和、最高升溫14.8度；顯示「天藍色」中溫舒適、最高升溫18.9度；顯示「紫色」高溫溫暖、最高升溫23.2度；顯示「紅色」最高熱效、最高升溫28.8度，共四段控溫。值得一提的是，很多人都在問智能升溫七合一衝鋒衣會加熱的外套要怎麼洗？其實清洗方法十分方便，台中區店長建議，以附贈的防水蓋套確實套上USB、整體收入拉鍊口袋；並將整件衣物的全部拉鏈都拉起後，直接放進洗衣服袋機洗，不可烘乾、且提醒洗衣水溫度不得高於攝氏30度。店長強調，「建議智能升溫七合一衝鋒衣其實可以不用太常洗滌，一季洗一到兩次即可。」且外套有經SGS檢測，按照品牌教學的洗滌方式，洗滌五次以上還是都正常可以使用。ONE BOY經典兩件式可內外拆開三穿的外套，台中區店長表示，以往刷毛的內裡今年改款成科技羽絨棉，整體觸感舒服且重量較輕、也更方便攜帶；而且防風防潑水的外層外套，也能在春夏穿著，無論是騎車族穿來擋風雨、或從事戶外運動，對抗多變天氣也很理想。主要是今年褲型設計分為男女款，並在褲管處提供束口與平口兩種不同設計，方便消費者依照需求選購。台中區店長補充，春夏熱賣爆款當然是「穿比不穿還涼」的冰鋒衣，現在除了外套，還有冰鋒上衣、褲子等多元選擇。