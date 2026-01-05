我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《冠軍之路》上映首週即衝出2569萬票房佳績，掀起全台戲院觀影熱潮，也讓映後活動一場比一場熱鬧。（圖／翻攝自冠軍之路：2024世界棒球12強賽臺灣奪冠全紀錄電影 FB）

▲冠軍之路邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。（圖／翻攝自冠軍之路：2024世界棒球12強賽臺灣奪冠全紀錄電影 FB）

由威剛科技、中華職棒出品的棒球紀錄片《冠軍之路》再現2024年世界棒球12強賽台灣奪冠歷程。自元旦上映以來聲勢驚人，首週票房正式衝破2500萬，持續刷新台灣紀錄片市場想像癱瘓各大戲院。隨著觀影熱潮延燒，2日戲院現場也出現最溫暖的一幕——人氣啦啦隊女神峮峮驚喜現身影廳，與中華職棒會長蔡其昌一同站在入口處，親手發送《冠軍之路》特製衛生紙，貼心替觀眾「預備情緒」，不少影迷還沒進場就先被暖到破防，直呼「揪甘心」。《冠軍之路》不只在銀幕上累積情緒，也讓戲院本身成為感動的一部分。從進場前收到衛生紙的瞬間開始，觀眾便已預期即將迎來一場情緒洗禮。這樣的安排，並非刻意煽情，而是抓住回多數觀眾的共同經驗，每一場放映後，都會有人紅著眼眶走出影廳，也讓這包衛生紙成為觀影後最溫暖的記憶。除了峮峮的暖心舉動之外，《冠軍之路》週末多場放映也接連出現驚喜製作團隊現身。像是蔡其昌與監製、導演團隊馬不停蹄進戲院與影迷打招呼，各個相關畫面也在社群快速擴散。蔡其昌更透露，電影上映短短三天自己就已經六刷，每次重看都有不同感受，「越看越細，還是會起雞皮疙瘩，甚至忍不住想流淚」，更帶動觀眾的想要進影廳看電影的意願。《冠軍之路》的影響力不只停留在死忠球迷圈。上映後，不少觀眾穿著「Team Taiwan」相關服裝走進戲院，觀影族群也逐漸擴及不同世代。戲院內的歡笑聲與哭泣聲交雜，許多第一次進戲院看棒球紀錄片的觀眾，也被這段集體記憶深深吸引，討論聲量也持續在網路發酵壯大。《冠軍之路》紀錄著2024年世界棒球12強開賽，當時國際普遍不看好中華隊，甚至將其戰力評為「F級」的標籤。然而，我們卻在總教練曾豪駒的帶領下一路殺進東京巨蛋，最終在決賽中以4比0完封強敵日本，奪得台灣成棒史上首座世界級三大賽冠軍。從票房衝破2500萬，到戲院入口那包貼心的衛生紙，《冠軍之路》成功把台灣棒球的情感，轉化為一場全民共享的觀影經驗。這不只是一部紀錄片的成功，更是一次情緒被妥善接住的時刻。當觀眾走進戲院、坐定、打開那包衛生紙的同時，也等於再次走進那段屬於台灣的冠軍之路。