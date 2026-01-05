我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立東華大學一名光電系大二的陳姓男學生，行經中橫公路179公里處時，疑似因過彎失控自撞護欄，導致整個人摔落10米深邊坡身亡。（圖／民眾提供）

國立東華大學一名光電系大二的陳姓男學生，今天上午10時許與5位同學，相約騎車前往武嶺遊玩，怎料半路上卻發生意外，陳男行經台8線中橫公路179公里處時，疑似過彎失控自撞護欄，直接摔落約10米深的邊波，救難人員發現他時已失去呼吸心跳，送醫搶救後仍傷重不治。對此，校方深表悲痛與遺憾，表示後續將全力提供家屬必要協助。據了解，國立東華大學一名光電系大二的陳男與同學們共6人，早上8點多從東華大學準備沿著中橫公路台8線，由東往西前往武嶺遊玩，沒想到行經中橫公路179公里處時，陳男疑似因過彎失控，不慎自撞路邊護欄後，整個人摔落到10米深邊坡。不過，由於一行人騎車都有保持安全距離，5名同學經過事發處後，才發現陳男機車倒在路中間，車身嚴重變形、零件散落一地，但卻不見陳男蹤影，最後在邊坡下方發現墜落的陳男，立刻打給警消求救。警消到場時出動吊掛器材車，利用吊籃把陳男從10米深邊坡吊掛上來，然而陳男被救起時，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍傷重不治，至於詳細肇事原因有待警方調查釐清。針對這起不幸的意外，東華大學校長徐輝明說明，因校內期末考剛結束正逢彈性上課週，才與同學們相約出遊。發生此憾事深表悲痛與遺憾，第一時間已通知家長趕往花蓮，並指派校安人員在醫院陪伴並安撫受驚嚇的同行學生，後續將全力提供家屬必要協助。