▲晚安小雞2年前因自導自演假綁架，遭柬埔寨當局判刑2年，如今快要出獄。（圖／晚安小雞 IG good_night_chick）

假綁架直播釀恐慌 法院重判兩年定讞

出獄後去向成焦點 恐非遣返回台

曾因在柬埔寨自導自演「遭綁架」事件而引發高度爭議的台灣YouTuber「晚安小雞」，與同行夥伴「阿鬧」目前仍在當地服刑中，根據柬埔寨當地媒體引述西哈努克省監獄單位說法，兩人刑期已進入最後倒數，預計再約40多天即可服刑期滿，依照當地法規，外籍受刑人完成刑期後，將不會繼續留在境內，而是依法辦理釋放並驅逐出境，而2人恐將移送中國，消息曝光後再度引發台灣網路社群高度關注。回顧整起事件，晚安小雞與阿鬧於2年前前往柬埔寨西哈努克省拍攝直播內容，卻刻意設計「被毆打、被控制、遭追逐」等橋段，對外聲稱遭不明人士綁架，試圖以驚悚畫面吸引流量，相關直播迅速在網路擴散，不僅讓不少觀眾信以為真，更在當地引發實質社會恐慌，警方介入調查後很快確認整起事件純屬自編自演，2人隨即遭逮捕並移送司法機關。西哈努克省初級法院審理後認定，晚安小雞與阿鬧的行為已觸犯「煽動製造社會恐慌」與「擾亂公共秩序」相關罪名，最終各判處2年有期徒刑，判決結果一出，也讓不少原先支持的粉絲態度出現轉變，案件發生於2024年2月，當時假訊息在短時間內瘋傳，甚至影響部分旅遊與當地治安觀感，法院因此認定情節重大，依法從重量刑。隨著刑期即將屆滿，晚安小雞2人後續動向成為討論焦點，外界普遍認為依慣例將會被遣返回原國籍地，但近期卻傳出「晚安小雞恐被遣送至中國」的說法，引發爭議，相關消息指出遣返目的地仍須視其入境文件、簽證來源與司法協調結果而定，目前官方尚未對最終遣送國家做出明確說明，不過若真非直接返回台灣，勢必將再次掀起輿論討論。此案也被不少網友視為「流量至上文化」的反面教材，晚安小雞與阿鬧為博取關注而刻意踩踏法律紅線，最終不僅斷送自由，更對個人形象與未來發展造成長期影響，晚安小雞事件讓外界重新正視網紅在跨國拍攝、直播內容上的法律責任，也提醒創作者：即便是在異地取材，任何涉及假訊息、恐慌製造的行為，都可能付出極高代價，成為難以翻身的教訓。