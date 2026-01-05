我是廣告 請繼續往下閱讀

為回應導師沉重的班級經營與照顧責任，教育部近日宣布，高中以下學校導師費由每月3000元調升至4000元，但同為公立學校體系的幼兒園教保員卻被排除在外，引發教保員不滿、感覺遭歧視、制度不公；全國幼教產業工會今（5）日發聲明，直指公立幼兒園教保員長期負責幼兒生活照顧、行為輔導與安全維護，其工作性質與責任不亞於各級導師，卻在歷次導師費調整中被視而不見，目前教保員教保費僅2000元，原本即低於導師費，現在讓差距再度擴大。在現行制度下，未具教師證的教保員，其教保費為2000元，而公立幼兒園教保員的教保費，則在先前的多次協商後，教育部國教署承諾具教師證之教保員，教保費可調升至3000元。全國幼教產業工會指出，如今在導師費已達4000元情況下，未具教師證的教保員和導師費雙方加給差距已高達一倍，同樣在公立學校體系內、同樣承擔高度照顧責任與幼兒安全風險，卻因身分別與制度設計，被長期忽視、忽略甚至漠視，顯然存有制度不公平。全國幼教產業工會表示，這樣制度結構下，愈來愈多教保員選擇放棄原本相對穩定工作，轉而報考或擔任代理教師。原因並非不願留在幼教現場，而是教保員不僅本薪待遇長期偏低，連象徵專業與責任的額外加給，如教保費，也遠遠不及導師費，這樣的政策結果，正持續削弱幼教現場的人力穩定，對幼兒照顧品質造成長遠且不可逆的衝擊。全國幼教產業工會嚴正呼籲政府正視制度失衡問題，儘速全面落實具教師證教保員教保費調升，不得再無限期延宕，更強調，導師費調整不應一再擴大與教保員的差距，應將公立幼兒園教保員納入一體考量、同步調升。同時，補助與加給應回歸實際工作內容與責任，而非以人員身分切割專業價值。