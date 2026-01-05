花3700萬元竟買到海砂屋！台北一位林姓女子跟楊姓男子購買北投區一處屋齡約40年的房子，總價3700萬元，不過林女裝修時發現該房子竟是「海砂屋」，氣得上法院提告，法院審理之後認為房屋存在重大瑕疵，判決楊男需要賠償林女552萬餘元，全案仍可上訴。其中，罕見出現「污名損失」賠償，代表法官認為，就算房子修繕好後，市價還是會下跌。
花3700萬元買到40年海砂屋 提告求賠償
根據判決書指出，林女在2023年3月透過仲介買入台北市北投區屋齡約40年的房屋，賣家楊男也提供「現況說明書」，表示地下室天花板鋼筋外露，並且否認房屋屬於海砂屋。林女交屋後開始裝修，卻意外發現不只是鋼筋裸露的問題，還有混凝土剝落、裂縫等情況，請專業技師鑑定後確認，房屋氯離子含量超標3倍以上，房屋結構安全堪憂。
林女因此氣得提告，要求減少價金，並要求賣家楊男修復費及房屋價值損失近887萬元。楊男則稱，自己不是專業人士，不知道房子是海砂屋，他購入後就一直自住，在「現況說明書」也如實告知房子有鋼筋裸露的問題，並質疑林女明明知道鋼筋裸露，還是要購買，疑似是為了買來等都更，當成投資，他也有提出可降價150萬元或解約，但林女卻不同意。
「污名損失」是什麼？估價師解答
法院請土木技師公會鑑定後，認定該房屋混凝土氯離子含量過高，也就是俗稱的「海砂屋」，結構安全受到影響，已經構成法律上的瑕疵。法官表示，海砂屋問題屬永久性傷害，補強無法完全消除其市場價值貶損，因此判決楊男須賠償林女修復費342萬、污名損失209萬，共計552萬餘元，並承擔多數訴訟費用。全案仍可上訴。
本次案件少見出現「污名損失」賠償，根據宇豐不動產估價師聯合事務所指出，不動產在出現瑕疵問題後，會有價值減損，其中包括「修復費用」和「污名價值減損」，其中「修復費用」是修復房子的費用，而修復後房子市場價值可能會回升，也可能會持續下跌，而持續下跌的損失就是「污名損失」。這也代表法官認為，就算房子修繕好後，市價還是會下跌，因此判決楊男須賠償污名損失209萬元。
資料來源：判決書、宇豐不動產估價師聯合事務所
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據判決書指出，林女在2023年3月透過仲介買入台北市北投區屋齡約40年的房屋，賣家楊男也提供「現況說明書」，表示地下室天花板鋼筋外露，並且否認房屋屬於海砂屋。林女交屋後開始裝修，卻意外發現不只是鋼筋裸露的問題，還有混凝土剝落、裂縫等情況，請專業技師鑑定後確認，房屋氯離子含量超標3倍以上，房屋結構安全堪憂。
林女因此氣得提告，要求減少價金，並要求賣家楊男修復費及房屋價值損失近887萬元。楊男則稱，自己不是專業人士，不知道房子是海砂屋，他購入後就一直自住，在「現況說明書」也如實告知房子有鋼筋裸露的問題，並質疑林女明明知道鋼筋裸露，還是要購買，疑似是為了買來等都更，當成投資，他也有提出可降價150萬元或解約，但林女卻不同意。
法院請土木技師公會鑑定後，認定該房屋混凝土氯離子含量過高，也就是俗稱的「海砂屋」，結構安全受到影響，已經構成法律上的瑕疵。法官表示，海砂屋問題屬永久性傷害，補強無法完全消除其市場價值貶損，因此判決楊男須賠償林女修復費342萬、污名損失209萬，共計552萬餘元，並承擔多數訴訟費用。全案仍可上訴。
本次案件少見出現「污名損失」賠償，根據宇豐不動產估價師聯合事務所指出，不動產在出現瑕疵問題後，會有價值減損，其中包括「修復費用」和「污名價值減損」，其中「修復費用」是修復房子的費用，而修復後房子市場價值可能會回升，也可能會持續下跌，而持續下跌的損失就是「污名損失」。這也代表法官認為，就算房子修繕好後，市價還是會下跌，因此判決楊男須賠償污名損失209萬元。
資料來源：判決書、宇豐不動產估價師聯合事務所