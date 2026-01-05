台灣棒球界焦點「龍之子」徐若熙即將正式啟程，邁向旅外挑戰世界舞台的征途！味全龍球團宣布，將於1月10日（六）下午1時在天母棒球場舉辦「DRAGON COMING 徐若熙旅外球迷歡送會」，邀請全台龍迷齊聚一堂，親自為這位強投送上最誠摯的祝福。
免費入場共襄盛舉 三大限量套組搶購戰開跑
本次活動採「免費入場」制，讓所有支持若熙的球迷都能參與。為了回饋資深龍迷，球團特別推出三款付費限量專屬套組，包含極具收藏價值的「典藏親簽套組」、可留下珍貴回憶的「紀念合影套組」，以及能近距離給予力量的「擊拳加油套組」。
販售將採階段式進行，1月6日（二）12:00 起優先開放季票及狂龍軍會員限時搶購，1月7日（三）12:00 則全面對外開賣。由於每款套組數量極其有限（最低僅55組），預計將引發搶購熱潮。
不捨化為動力 球團籲球迷天母集合
味全龍球團表示，徐若熙的旅外不僅是球隊的驕傲，更是台灣棒球邁向世界的重要起點。活動當天除了有精彩的分享與對話，持有號碼牌的球迷更可依序上台進行簽名、合影或擊拳。球團呼籲當日參與的球迷配合現場工作人員引導，共同營造最溫馨的歡送氛圍，讓若熙帶著滿滿的能量出征。
🐉 徐若熙旅外歡送會
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次活動採「免費入場」制，讓所有支持若熙的球迷都能參與。為了回饋資深龍迷，球團特別推出三款付費限量專屬套組，包含極具收藏價值的「典藏親簽套組」、可留下珍貴回憶的「紀念合影套組」，以及能近距離給予力量的「擊拳加油套組」。
販售將採階段式進行，1月6日（二）12:00 起優先開放季票及狂龍軍會員限時搶購，1月7日（三）12:00 則全面對外開賣。由於每款套組數量極其有限（最低僅55組），預計將引發搶購熱潮。
不捨化為動力 球團籲球迷天母集合
味全龍球團表示，徐若熙的旅外不僅是球隊的驕傲，更是台灣棒球邁向世界的重要起點。活動當天除了有精彩的分享與對話，持有號碼牌的球迷更可依序上台進行簽名、合影或擊拳。球團呼籲當日參與的球迷配合現場工作人員引導，共同營造最溫馨的歡送氛圍，讓若熙帶著滿滿的能量出征。
📍 活動基本資訊
- 時間： 2026/01/10 (六) 13:00 開始 (預計 3 小時)
- 地點： 天母棒球場「售票口前廣場」
- 入場： 免費參加（由廣場兩側樓梯下方進入）
💰 限量套組詳情 (每人限購 1 組)
|套組名稱
|售價
|限量總數
|重點內容物
|典藏親簽套組
|$2,818
|55 組
|親簽球、球框、御守x2、拍照號碼牌
|紀念合影套組
|$1,018
|100 組
|御守x2、拍照號碼牌
|擊拳加油套組
|$518
|500 組
|御守x1、擊拳號碼牌
📅 搶購時間表 (網路購買)
- 季票會員優先： 01/06 (二) 12:00 ~ 14:00
- 狂龍軍會員優先： 01/06 (二) 15:00 ~ 17:00
- 全面開賣： 01/07 (三) 12:00 ~ 01/08 (四) 23:59
- 註：若有未付款名額，將於 01/10 活動當日 11:00 現場販售。
- 註：若有未付款名額，將於 01/10 活動當日 11:00 現場販售。
⚠️ 拍照/擊拳報到規範
- 14:00 典藏親簽拍照會
- 14:30 紀念合影拍照會
- 15:20 擊拳加油會
- 規則： 持拍照牌可 2 位 同時上台；持擊拳牌僅限 1 位。
- 提醒： 請自備手機/相機交由工作人員拍攝，現場不開放球員移動中簽名、合照。