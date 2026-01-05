我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪榮宏（左）本月17日在高雄流行音樂中心舉行的演唱會，25歲的兒子洪亮（右）也會參與。（圖／阿爾發音樂提供）

即將於本月17日於高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會的62歲金曲歌王洪榮宏，兩個多月前才動了攝護腺手術，現在固然阻塞達80%造成排尿問題的情況已解除，身體記憶仍然影響他頻繁上廁所，有時候為了排練或是開車會沒辦法憋住，又或是忘了跑洗手間、擔心尿液漏出，承認現在有包尿布，希望情況可以改善。攝護腺肥大是男性很常出現的問題，洪榮宏坦言：「10個男人就有8、9個攝護腺會有問題。」之前他的腫大範圍達80%，導致阻塞、尿量變小，因而頻尿影響到日常生活，才會決定要去動手術，打趣表示：「開完刀後醫生說還能再用50年。」開刀最大的困擾是疼痛，洪榮宏自稱「怕痛指數非常高」，本來醫生說一個月會變穩定，他過了一個月後不管走快一點、爬樓梯，或是試著練唱都會痛，需要止痛藥。由於還有演唱會要進行，洪榮宏是止痛藥盡量可以不吃就不吃，只要睡不好又會痛，幸好現在的痛感比較不會太強烈，體重也慢慢有回來一點。他的身體運作仍停留在過去的頻尿記憶，時不時還是會需要上洗手間，目前也仍然不能太操勞。這次的演唱會，洪榮宏25歲的兒子洪亮，會和他一起合唱，甚至部分曲目為他打電音鼓。今天彩排兩人一起合唱〈阿爸〉，洪亮開心表示能唱原Key，此外還會有別的神祕嘉賓助陣，只知道會是大家想不到、滿年輕而且特別的人選。《舊情綿綿》演唱會門票仍在年代售票系統發售中。